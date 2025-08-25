Это позор, – МИД Украины отреагировал на участие скандального Вуди Аллена в фестивале в Москве
- МИД Украины раскритиковало решение Вуди Аллена принять участие в московском кинофестивале, считая это оскорблением жертв украинских актеров и кинематографистов.
- Аллена обвиняют в поддержке российской пропаганды, поскольку он решил игнорировать зверства, которые Россия совершает в Украине.
- МИД заявил, что культура не должна оставаться в стороне от мировых событий и не может служить пропаганде, а решение Аллена является низким и бессмысленным.
На днях стало известно, что скандальный американский режиссер и сценарист Вуди Аллен, примет участие в московском кинофестивале. Его пригласили стать "главным почетным гостем московской международной недели кино".
Аллен принял решение закрыть глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине. МИД Украины отреагировали. Что именно они сказали – читайте на Кино 24 со ссылкой на сообщение ведомства.
Смотрите также Очередная измена: звезда боевиков Марк Дакаскос прибыл в Москву и признался в любви стране оккупанта
МИД отреагировал на участие Аллена в московском кинофестивале
Ранее Вуди Аллен работал со многими именитыми актерами, однако после скандального обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу, режиссера игнорируют в Голливуде.
На этот раз режиссер в очередной раз пробил дно. Он согласился на участие в московском кинофестивале, который объединяет сторонников и рупоров Путина и российской пропаганды.
Кстати, мы собрали список 3 известных турецких актеров, которые ездят в Россию и молчат о войне в Украине – по ссылке.
МИД Украины отреагировало на решение американского режиссера. Они отметили, что это большое оскорбление тех жертв украинских актеров и кинематографистов, которых убили российские оккупанты.
Это – позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии России против Украины,
– заявили в МИД Украины.
В сети также отметили, что культура никогда не должна оставаться в стороне от важных событий в мире. Культура не может отбеливать преступления и служить пропаганде. Поэтому решение Вуди Аллена закрыть глаза на войну, которую ведет Россия и приобщиться к рупорам Кремля – это низко и бессмысленно.