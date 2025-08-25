Днями стало відомо, що скандальний американський режисер і сценарист Вуді Аллен, візьме участь у московському кінофестивалі. Його запросили стати "головним почесним гостем московського міжнародного тижня кіно".

Аллен прийняв рішення закрити очі на звірства, які Росія чинить в Україні. МЗС України відреагували. Що саме вони сказали – читайте на Кіно 24 з посиланням на допис відомства.

МЗС відреагувало на участь Аллена у московському кінофестивалі

Раніше Вуді Аллен працював з багатьма іменитими акторами, однак після скандального обвинувачення у сексуальному насильстві над названою дочкою Ділан Ферроу, режисера ігнорують у Голлівуді.

Цього разу режисер вкотре пробив дно. Він погодився на участь у московському кінофестивалі, який об'єднує прихильників та рупорів Путіна та російської пропаганди.

МЗС України відреагувало на рішення американського режисера. Вони зазначили, що це велика образа тих жертв українських акторів і кінематографістів, яких вбили російські окупанти.

Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії Росії проти України,

– заявили у МЗС України.

У мережі також зазначили, що культура ніколи не повинна залишатися осторонь важливих подій у світі. Культура не може відбілювати злочини та служити пропаганді. Тому рішення Вуді Аллена закрити очі на війну, яку провадить Росія і долучитись до рупорів Кремля – це низько та безглуздо.