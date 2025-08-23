Серед турецьких акторів виявилися любителі Росії. Вони відвідували країну-агресорку під час війни або ж проявили мовчазну та байдужу позицію, пише Кіно 24.

Бурак Озчивіт

У 2014 році зірка серіалів "Величне століття", "Корольок – пташка співоча" дав інтерв'ю Осадчій та розповідав їй, як важливий мир. Але під час повномасштабної війни він заплющив очі на кровопролитну війну, яку розпочала Росія.

Актор кілька разів приїздив до країни-агресорки та навіть вирішив знятися у тамтешньому новорічному фільмі. Очевидно, що рублі стали для нього важливішими за людяність та репутацію.

Ханде Ерчел

Турецька зірка та акторка популярного серіалу "Постукай в мої двері" для багатьох українців була кумиром, але стала черговим розчаруванням. На початку 2025 року вона приїхала до Росії, де разом із партнером по зйомках Баришем Ардучем презентувала фільм "Залиш це вітру". Це був її перший візит до країни-агресорки.

Хафсанур Санджактутан

Зірка серіалу "Чукур" ("Яма") – висхідна знаменитість турецького кінематографа. Проте її слава затьмарилась вибором поїхати до Росії під час повномасштабної війни. Вона разом з колегами з'явилась на музично-футбольному фестивалі.