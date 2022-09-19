Аллен известен циничными и остроумными пародиями и эксцентричным юмором. При жизни создал немало фильмов, ставших любимыми многих.

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Вуди Аллен завершил карьеру режиссера

Вуди Аллен родился и вырос в Нью-Йорке. Он считается создателем особого киножанра – "интеллектуальная комедия". В 1960-х годах прошлого века Аллен уже был признан одним из самых влиятельных режиссеров киноиндустрии, а в 1977 году его лента "Энни Голл" получила четыре премии Оскар и сегодня считается классикой и образцом шедевра киноискусства.

Кстати, Аллен – обладатель особой премии Каннского фестиваля за общий вклад в кинематографию. Кроме него, среди других крупных режиссеров, эту премию имеет также Ингмар Бергман.

В возрасте 86 лет Аллен заявил, что снимает свой последний фильм и уходит на пенсию. Фильм " Оса 22" (Wasp 22) станет его последней работой. Об этом режиссер рассказал испанской газете La Vanguardia.

Моя идея в принципе заключается в том, чтобы не снимать больше фильмов, а сосредоточиться на сценарии,

– отметил он.

Лучшие интеллектуальные комедии Аллена

Вуди Аллену всегда удавалось совмещать и драму, и абсурд, и слезы от смеха в своих проектах.