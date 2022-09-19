Аллен відомий цинічними та дотепними пародіями й ексцентричним гумором. За життя створив чимало фільмів, які стали улюбленими багатьох.

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Вуді Аллен завершив кар’єру режисера

Вуді Аллен народився і виріс у Нью-Йорку. Він вважається творцем особливого кіножанру – "інтелектуальна комедія". У 1960-х роках минулого століття Аллен вже був визнаним одним із найвпливовіших режисерів кіноіндустрії, а у 1977 році його стрічка "Енні Голл" отримала чотири премії Оскар і до сьогодні вважається класикою та зразком шедевра кіномистецтва.

До речі, Аллен – володар особливої премії Каннського фестивалю за загальний внесок у кінематографію. Окрім нього, з-поміж інших великих режисерів, цю премію має також Інгмар Бергман.

У віці 86 років Аллен заявив, що знімає свій останній фільм та йде на пенсію. Фільм "Оса 22" (Wasp 22) стане його останньою роботою. Про це режисер розповів іспанській газеті La Vanguardia.

Моя ідея, в принципі, полягає в тому, щоб не знімати більше фільмів, а зосередитися на сценарії,

– зазначив він.

Найкращі інтелектуальні комедії Аллена

Вуді Аллену завжди вдавалося поєднувати і драму, і абсурд, і сльози від сміху у своїх проєктах.