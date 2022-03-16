Вы просили, мы сделали, – Netflix вернул сериал "Слуга народа" с Зеленским на стриминг

Сериал "Слуга народа" снова доступен на стриминговой платформе Netflix в США. Об этом корпорация заявила на своей официальной странице в твиттере.

Как сообщает 24 канал, известный политический телесериал "Слуга народа" снова вернули на Netflix в США. Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время карьеры комедийного актера исполнил в сериале главную роль сельского учителя Василия Голобородько.

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Согласно сюжету сериала, учитель истории Голобородько неожиданно становится Президентом после того, как видео, в котором он ругает на коррупцию в стране, внезапно становится вирусным.

Премьера первого сезона "Слуги народа" прошла на украинском телеканале "1+1" 16 ноября 2015 года. Проект получил многочисленные кинопремии в США, Германии и Южной Корее.

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