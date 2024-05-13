13 мая Роберту Паттинсону исполнилось 37 лет. Смотрите в материале Кино 24, как за время своей карьеры изменился актер.

Смотрите также Евровидение близко: 3 лучшие фильмы о конкурсах, которые заставляют поверить в себя

Роберту Паттинсону – 37: как изменился актер

Паттинсон исполнил роль Эдварда Каллена в фильме "Сумерки", киноадаптации мирового бестселлера Стефены Мейер. Фильм вышел на экраны 21 ноября 2008 года. Накануне этого актер боялся, что ему не удастся воспроизвести настоящий образ Эдварда и его всестороннюю идеальность.

Однако эта роль принесла Паттинсону мировую популярность, признание и множество поклонников его актерского мастерства.

Роберт также исполнял роль Эдварда Каллена в продолжении "Сумерек" под названием "Молодая луна". Съемки фильма начались в марте 2009 года.

Актер также сыграл в других частях "Сумерек". Кроме того, в 2009 году Паттинсон начал встречаться с актрисой Кристен Стюарт, которую встретил на съемках фильма в 2008 году.

Пара не подтверждала свои отношения вплоть до июля 2012 года, когда стало известно об измене Стюарт с режиссером фильма "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом.

С 2018 года он находится в отношениях с моделью Сьюки Уотерхаус. В 2024 году у пары родился сын.

С начала своей карьеры и по сей день Роберт Паттинсон заметно возмужал. Теперь на его плечах лежит не только ответственность за свою успешную карьеру, но и за жену и сына.

Актер выглядит, как настоящий мужчина, и его поклонники не прекращают одаривать его комплиментами, особенно в день его рождения.