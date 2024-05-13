13 травня Роберту Паттінсону виповнилось 37 років. Дивіться у матеріалі Кіно 24, як за час своєї кар'єри змінився актор.

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Роберту Паттінсону – 37: як змінився актор

Паттінсон виконав роль Едварда Каллена у фільмі "Сутінки", кіноадаптації світового бестселера Стефені Меєр. Фільм вийшов на екрани 21 листопада 2008 року. Напередодні цього актор боявся, що йому не вдасться відтворити справжній образ Едварда та його всесторонню ідеальність.

Проте ця роль принесла Паттінсону світову популярність, визнання та безліч прихильників його акторської майстерності.

Роберт також виконував роль Едварда Каллена у продовженні "Сутінок" під назвою "Молодий місяць". Зйомки фільму розпочалися у березні 2009 року.

Актор також зіграв у інших частинах "Сутінок". Крім того, у 2009 році Паттінсон почав зустрічатися з актрисою Крістен Стюарт, яку зустрів на зйомках фільму у 2008 році.

Пара не підтверджувала свої стосунки аж до липня 2012 року, коли стало відомо про зраду Стюарт з режисером фільму "Білосніжка та мисливець" Рупертом Сандерсом.

З 2018 року він знаходиться у стосунках з моделлю С'юкі Вотергаус. У 2024 році у пари народився син.

Від початку своєї кар'єри та по цей день Роберт Паттінсон помітно змужнів. Тепер на його плечах лежить не лише відповідальність за свою успішну кар'єру, а й за дружину та сина.

Актор виглядає, як справжній чоловік, і його прихильники не припиняють обдаровувати його компліментами, особливо в день його народження.