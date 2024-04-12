В материале Кино 24, узнаете что изменилось в жизни актеры за годы ее карьеры. А также увидите, как выглядела Шеннен Догерти раньше и теперь.

Смотрите также Незабываемые эмоции: 3 сериала о казино, которые подогреют жажду к победе

Как изменилась за годы карьеры Шеннен Догерти

Когда-то Шеннен Догерти была известна как одна из роковых красавиц Голливуда и считалась "лучшей ведьмой телевидения", со скандальной славой, предшествовавшей ей. Начиная с того момента, когда семилетняя Шеннен, переехала с родителями из Мемфиса в шумный и звездный Лос-Анджелес, она мечтала о кино.



Шеннен Догерти с отцом / Фото из инстаграма актрисы

Прежде чем появиться в "Чародейках", Шеннен Догерти уже была известной звездой экрана. Она сыграла в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", благодаря чему стала известной по всему миру.

В этом сериале Догерти исполнила роль старшей сестры Прю, которая обладала способностью перемещать предметы силой мысли. Однако она покинула шоу в конце третьего сезона из-за конфликтов с коллегами.

На съемочной площадке было слишком много драмы и недостаточно страсти к работе. Знаете, мне 30 лет, и у меня больше нет времени на драму,

– говорила она в 2001 году.

После того она продолжила работать в кино и на телевидении, но не получила выразительных ролей в своей карьере. В 2015 году актриса впервые публично рассказала о своем диагнозе рака молочной железы и сложном лечении. После короткого периода ремиссии болезнь вернулась.

Шеннен Догерти призналась, что готовится к смерти

В 2023 году американская актриса узнала, что ее состояние ухудшилось, поскольку метастазы распространились на кости. Она выразила желание жить и надеется дотянуть до пяти лет. Хотя Шеннен надеется на изобретение лекарства от рака, она постепенно планирует свои похороны.



Шеннен Догерти болеет раком / Фото из инстаграма актрисы

Звезда уже имеет представление, кого хотела бы видеть там. Догерти не хочет, чтобы на ее последнем пути были люди, которые "по-настоящему не заботятся" о ней сейчас.