У матеріалі Кіно 24, дізнаєтесь що змінилось у житті актори за роки її кар'єри. А також побачите, який вигляд мала Шеннен Догерті раніше і тепер.

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Як змінилась за роки кар'єри Шеннен Догерті

Колись Шеннен Догерті була відома як одна з фатальних красунь Голлівуду і вважалася "найкращою відьмою телебачення", зі скандальною славою, що передувала їй. Починаючи з того моменту, коли семирічна Шеннен, переїхала з батьками з Мемфіса до шумного і зіркового Лос-Анджелеса, вона мріяла про кіно.



Шеннен Догерті з батьком / Фото з інстаграму акторки

Перш ніж з'явитися у "Чародійках", Шеннен Догерті вже була відомою зіркою екрану. Вона зіграла у серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210", завдяки чому стала відомою по всьому світу.

У цьому серіалі Догерті виконала роль старшої сестри Прю, яка володіла здатністю переміщувати предмети силою думки. Однак вона покинула шоу наприкінці третього сезону через конфлікти з колегами.

На знімальному майданчику було забагато драми та недостатньо пристрасті до роботи. Знаєте, мені 30 років, і я більше не маю часу на драму,

– говорила вона у 2001 році.

Після того вона продовжила працювати в кіно та на телебаченні, але не отримала виразних ролей у своїй кар'єрі. У 2015 році актриса вперше публічно розповіла про свій діагноз раку молочної залози та складне лікування. Після короткого періоду ремісії хвороба повернулася.

Шеннен Догерті зізналась, що готується до смерті

У 2023 році американська актриса дізналася, що її стан погіршився, оскільки метастази поширилися на кістки. Вона висловила бажання жити й сподівається дотягти до п'яти років. Хоча Шеннен має надію на винахід ліків від раку, вона поступово планує свій похорон.



Шеннен Догерті хворіє на рак / Фото з інстаграму акторки

Зірка вже має уявлення, кого хотіла б бачити там. Догерті не хоче, щоб на її останньому шляху були люди, які "по-справжньому не піклуються" про неї зараз.