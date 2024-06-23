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Ярина в исполнении Олеси Жураковской

Олеся сыграла роль Ярины, которой в сериале уже 48 лет, у нее уже есть двое взрослых детей и внучка. Но неожиданно для всех женщина решает родить еще одного ребенка. Ее семья полностью поддерживает это решение.

Казалось бы, третья беременность для опытной Ярины должна была быть небольшим вызовом, однако когда до рождения остается лишь немного времени, начинается большая война.

Оля в исполнении Дарьи Трегубовой

Дарья сыграла роль Оли – юристки, которая впервые в своей жизни беременна. Она имеет отношения с дизайнером Игорем. Любимый умоляет ее поехать с ним в Европу, потому что он обеспокоен приближением неотвратимой войны. Оля не верит в его предупреждения и решает остаться в Украине, где попадает в загородный роддом.

Юля в исполнении Полины Носоховой

Полина исполнила роль юной Юли, которая влюбилась в студента Романа. Беременность Юли не радует ее мать, которая работает акушеркой в загородном роддоме. Из-за этого мама Юли заранее организовывает госпитализацию дочери для предстоящих родов. Однако лишь через несколько дней вместе с дочерью они оказываются в зоне боевых действий на Киевщине.

О чем сериал "Продолжение рода"

В сериале четыре женщины оказываются в загородном роддоме, который находится на линии фронта. Этот дом постоянно подвергается вражеским обстрелам и находится в блокаде.

Каждая из этих женщин уже сталкивалась с серьезными решениями о рождении ребенка в прошлом и проходила через многочисленные личные трудности и конфликты.

"Продолжение рода": смотрите онлайн трейлер сериала

Теперь они не только борются за свое выживание, но и за возможность родить своих детей в опасных условиях войны.