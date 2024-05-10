Планируется, что фильм появится на больших экранах в 2026 году. Генеральный руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил, что над новой частью будут работать режиссер трилогии Питер Джексон, а также сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс.

Смотрите также Евровидение близко: 3 лучших фильма о конкурсах, которые заставляют поверить в себя

Анонсировали новый фильм "Властелин колец": подробности

Первоначальное название фильма – "Властелин колец: Охота на Голлума". Сценарий фильма все еще разрабатывается. Однако известно, что главную роль сыграет Энди Серкис.

После объявления поклонники и критики в соцсетях начали высказывать предположения относительно сюжета нового фильма, обращая внимание на то, что Голлум, похоже, умер в конце трилогии "Властелин колец".

Голлум – это существо, которое в течение многих лет носило кольцо и провело большую часть своей жизни в пещерах. Он стал проводником для Фродо в его путешествии в Мордор. В конце концов, Голлум стал одной из самых популярных звезд в оригинальной кинотрилогии.

Что известно о трилогии "Властелин колец"

Трилогия Джексона была снята по романам Толкина, опубликованным в 1950-х годах. Эти книги рассказывают историю молодого хоббита, по имени Фродо и его друзей, которым поручено уничтожить магическое кольцо. По дороге их ожидали многочисленные стычки с королями, эльфами, волшебниками и орками.

"Властелин колец: Две башни": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме того, стоит отметить, что трилогия "Властелин колец" стала одной из самых успешных в мировом кинопрокате. Фильмы собрали более 3 миллиардов долларов во время показа в кинотеатрах. Эти ленты были номинированы на 30 премий Оскар и завоевали 17 из них.