Планується, що фільм з'явиться на великих екранах у 2026 році. Генеральний керівник Warner Bros. Discovery Девід Заслав повідомив, що над новою частиною працюватимуть режисер трилогії Пітер Джексон, а також сценаристи Френ Волш і Філіппа Боєнс.

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Анонсували новий фільм "Володар перснів": подробиці

Початкова назва фільму – "Володар перснів: Полювання на Ґоллума". Сценарій фільму все ще розробляється. Однак відомо, що головну роль зіграє Енді Серкіс.

Після оголошення шанувальники та критики в соцмережах почали висловлювати припущення щодо сюжету нового фільму, звертаючи увагу на те, що Ґоллум, схоже, помер у кінці трилогії "Володар перснів".

Ґоллум – це істота, яка протягом багатьох років носила персня і провела більшу частину свого життя у печерах. Він став провідником для Фродо в його подорожі до Мордору. Зрештою, Ґоллум став однією з найпопулярніших зірок в оригінальній кінотрилогії.

Що відомо про трилогію "Володар перснів"

Трилогія Джексона була знята за романами Толкіна, опублікованими у 1950-х роках. Ці книги розповідають історію молодого гобіта, на ім'я Фродо та його друзів, яким доручено знищити магічний перстень. По дорозі їх очікували численні сутички з королями, ельфами, чарівниками та орками.

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Крім того, варто зазначити, що трилогія "Володар перснів" стала однією з найуспішніших у світовому кінопрокаті. Фільми зібрали понад 3 мільярди доларів під час показу в кінотеатрах. Ці стрічки були номіновані на 30 премій Оскар і вибороли 17 з них.