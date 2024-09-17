Режиссером мультсериала “На краю миров” стала Александра Рубан, которая также работала над сериалом “Пес Патрон” и нашумевшим релизом “Мавка. Лесная песня”. Проект создан при поддержке Агентства США по международному развитию.

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В Украине вышла первая серия нового мультсериала "На краю миров"

Первая серия нового мультика раскрывает увлекательное приключение семьи Коваленко, состоящей из папы и его детей: Фаси, Таси и маленького Левчика. Семья переезжает из города в старый дом в селе "Миры" Запорожской области, который они унаследовали от прабабушки. Неожиданно новый дом оказывается “отелем” для украинских духов и мистических существ, а жизнь Коваленко переворачивается с ног на голову в тот момент, когда папа разжигает печь в доме.

"На краю миров": смотрите онлайн 1 серию мультсериала

Производство нового мультика принадлежит продакшену "НЕЦЕТАКИНШЕ", команда которого ранее создала детский бестселлер украинского YouTube "Пес Патрон". Продюсеры Юлия Гребеневская и Дмитрий Корженевский в новом проекте "На краю миров" имеют целью познакомить детей ближе с украинской уникальной мифологией и фольклором, а также напомнить взрослым зрителям, что такое вера в чудеса.

Премьеру первой серии "На краю миров" поддержал и Пес Патрон собственной собачьей персоной. На своей странице в инстаграме супергерой маленьких украинцев прокомментировал свою причастность к созданию мультсериала.

Когда настоящая девочка Фася рассказала мне свою историю, я сразу захотел услышать ее еще раз, потому что она такая необычно-впечатляющая. А когда рассказала второй раз, то я захотел послушать в третий раз. И тогда в наши с Фасей головы пришла гениальная идея! Мы схватили эту идею и помчались к феям мультика и теперь Фасині приключения можно не только слушать, но и смотреть на моем YouTube канале Patron The Dog,

– написал Пес Патрон.

Главный саундтрек мультика – одноименная песня группы NAZVA обещает стать новым хитом среди маленьких зрителей.

Первую серию анимационного украинского сериала "На краю миров" о приключениях семьи Коваленко можно уже посмотреть на YouTube или на сервисе Megogo.