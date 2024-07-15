Нелепо, смешно и абсолютно безумно: на Netflix вышел яркий сериал "Взрывные котята"
Компания Netflix выпустила анимационный сериал "Взрывные котята", созданный на основе одноименной игры. Забавная и яркая лента получает неоднозначные отзывы от критиков и зрителей.
Сериал появился на Netflix 12 июля, пишет Кино 24. Первый сезон состоит из 9 эпизодов.
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Кино рассказывает о конфликте между Богом и Дьяволом, что приобретает невиданных масштабов. Они настолько не могут справиться со своей работой, что их обоих отправляют на землю в телах котиков.
Они попадают в несчастливую семью Хиггинсов. Котик-Бог пытается защитить и примирить их, ведь у него остались определенные сверхвозможности. Он пытается адаптироваться к новому образу жизни и перебороть свое увлечение голубями и лазерными указками. Кроме того, ему приходится бороться с котиком-Демоном.
"Взрывные котята": смотрите трейлер онлайн
Что говорят критикиIMDb – 6.9/10
Rotten Tomatoes – 67/100
Metacritic – 54/100
Реакции зрителей и киноэкспертов очень разные. Киноэкспертка The Guardian, дала сериалу одну звезду из пяти и назвала его "небрежно сделанным, раздражающим и несмешным". Она раскритиковала неудачный юмор, сюжетную линию и саму игру, которая, по мнению рецензентки, такая же ужасная, как и сериал. По мнению эксперта, недостаточно просто взять бренд, добавить движения и несколько слов, стоит подумать и над интеллектуальной частью.
В Los Angeles Times пишут, что этот мультсериал доказывает: что угодно может стать объектом интеллектуальной собственности. "Взрывные котята" очень банальны, но за ними все же интересно наблюдать.
У The Hollywood Reporter говорят, что сюжет сериала удивительно странный. Но если кто-то ищет легкого юмора, есть ленты и хуже этой.
У зрителей на Rotten Tomatoes мнения тоже расходятся. Вот несколько комментариев:
- "Он сделан небрежно, раздражающе и несмешно. В нем полно шуток, которые не работают, потому что, очевидно, никто не знал и не заморачивался тем, что делал";
- "Вместо легкой, беззаботной адаптации, похожей на карточную игру, во "Взрывных котятах" чувствуется, что вы сами изучаете правила. Вы можете поклясться, что вам интересно, но ничего не происходит, чтобы удержать вас на крючке";
- "Взрывные котята" – это забавно непочтительный анимационный комедийный сериал, которого мы так долго ждали";
- "Он глупый, нелепый и абсолютно сумасшедший – именно таким он и должен быть".