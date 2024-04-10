Из трейлера можно сделать вывод, что вторая часть от Тодда Филлипса будет в жанре мюзикл. Некоторые события будут происходить в психиатрической больнице "Аркгем" в Готэм-Сити.

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Вышел первый трейлер продолжения "Джокера"

Продолжение "Джокера" превратится в мюзикл. Главную роль в фильме снова исполнит актер Хоакин Феникс, который уже поражал зрителей в первой части. Также в картине появится певица и актриса Леди Гага, которая сыграет роль Харли Квинн, возлюбленной и помощницы Джокера, а также соучастницы его преступлений.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите онлайн трейлер фильма

Согласно информации от издания Variety, бюджет фильма составляет 200 миллионов долларов, что вдвое превышает расходы на первую часть, вышедшую в 2019 году.

В фильме также снялись:

Роберт Де Ниро ("Крутые парни", "Таксист"),

Зази Битц ("Атланта", "Дэдпул"),

Фрэнсис Конрой ("Американская история ужасов")

Марк Марон.

"Джокер" (2019): о чем сюжет ленты

Артур Флек – комик, живущий сам со своей больной матерью. Он ухаживает за ней, а она дает ему советы, что в этом мире важно дарить людям улыбки и хорошее отношение, тогда другие также будут вести себя с тобой так же.

"Джокер": смотрите онлайн трейлер фильма

Артур пытался это делать в течение многих лет, но всегда наталкивался на жестокость общества. Так, как мир не принял его, он решил, что может изменить эту ситуацию сам.

Артур решил проявиться с помощью ярких костюмов, грима и улыбки, которая остается в памяти. Теперь этот образ стал постоянным для Артура. Он решил себя называть Джокером – именно тем весельчаком, которого заслуживает этот мир.