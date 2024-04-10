З трейлера можна зробити висновок, що друга частина від Тодда Філліпса буде у жанрі мюзикл. Деякі події відбуватимуться у психіатричній лікарні "Аркгем" у Готем-Сіті.

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Вийшов перший трейлер продовження "Джокера"

Продовження "Джокера" перетвориться на мюзикл. Головну роль у фільмі знову виконає актор Хоакін Фенікс, який вже вражав глядачів у першій частині. Також у картині з'явиться співачка та актриса Леді Гага, яка зіграє роль Харлі Квінн, коханої та помічниці Джокера, а також співучасниці його злочинів.

"Джокер: Божевілля на двох": дивіться онлайн трейлер фільму

Згідно з інформацією від видання Variety, бюджет фільму становить 200 мільйонів доларів, що вдвічі перевищує витрати на першу частину, що вийшла у 2019 році.

У фільмі також знялись:

Роберт Де Ніро ("Круті хлопці", "Таксист"),

Зазі Бітц ("Атланта", "Дедпул"),

Френсіс Конрой ("Американська історія жахів")

Марк Марон.

"Джокер" (2019): про що сюжет стрічки

Артур Флек – комік, що живе сам зі своєю хворою матір'ю. Він доглядає за нею, а вона дає йому поради про те, що у цьому світі важливо дарувати людям посмішки та гарне ставлення, тоді інші також будуть поводитись з тобою так само.

"Джокер": дивіться онлайн трейлер фільму

Артур намагався це робити протягом багатьох років, але завжди натрапляв на жорстокість суспільства. Так, як світ не прийняв його, він вирішив, що може змінити цю ситуацію сам.

Артур вирішив проявитись за допомогою яскравих костюмів, гриму і посмішки, яка залишається у пам'яті. Тепер цей образ став постійним для Артура. Він вирішив себе називати Джокером – саме тим веселуном, якого заслуговує цей світ.