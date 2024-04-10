Безумие с Хоакином Фениксом и Леди Гагой: вышел первый трейлер продолжения "Джокера"
Источник:Warner Bros. Pictures Ukraine
Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер к фильму "Джокер: Безумие на двоих" ("Joker: Folie à Deux") от режиссера Тодда Филлипса. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года.
Из трейлера можно сделать вывод, что вторая часть от Тодда Филлипса будет в жанре мюзикл. Некоторые события будут происходить в психиатрической больнице "Аркгем" в Готэм-Сити.
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Вышел первый трейлер продолжения "Джокера"
Продолжение "Джокера" превратится в мюзикл. Главную роль в фильме снова исполнит актер Хоакин Феникс, который уже поражал зрителей в первой части. Также в картине появится певица и актриса Леди Гага, которая сыграет роль Харли Квинн, возлюбленной и помощницы Джокера, а также соучастницы его преступлений.
"Джокер: Безумие на двоих": смотрите онлайн трейлер фильма
Согласно информации от издания Variety, бюджет фильма составляет 200 миллионов долларов, что вдвое превышает расходы на первую часть, вышедшую в 2019 году.
В фильме также снялись:
- Роберт Де Ниро ("Крутые парни", "Таксист"),
- Зази Битц ("Атланта", "Дэдпул"),
- Фрэнсис Конрой ("Американская история ужасов")
- Марк Марон.
"Джокер" (2019): о чем сюжет ленты
Артур Флек – комик, живущий сам со своей больной матерью. Он ухаживает за ней, а она дает ему советы, что в этом мире важно дарить людям улыбки и хорошее отношение, тогда другие также будут вести себя с тобой так же.
"Джокер": смотрите онлайн трейлер фильма
Артур пытался это делать в течение многих лет, но всегда наталкивался на жестокость общества. Так, как мир не принял его, он решил, что может изменить эту ситуацию сам.
Артур решил проявиться с помощью ярких костюмов, грима и улыбки, которая остается в памяти. Теперь этот образ стал постоянным для Артура. Он решил себя называть Джокером – именно тем весельчаком, которого заслуживает этот мир.