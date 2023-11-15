Сериал позиционируется телеканалом как "комедийный", впрочем, зрители считают иначе. Украинцы не соглашаются с жанром ленты, считая, что это трагедия, а некоторые возмущены другими деталями сериала.

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Украинцев возмутили детали сериала

Многие зрители обратили свое внимание на некоторые противоречивые моменты в ленте, а именно: убожество, ностальгия по СССР, имитация разговора с президентом Украины и изображение украинцев с Запада.

Люди возмущены тем, как создатели сериала стереотипно смотрят на жителей западных областей. В частности, гости из Тернополя приезжают сразу в вышиванках, когда события сериала происходят в феврале. Мужчины стандартно напиваются на рыбалке и говорят друг другу "ты меня уважаешь?"

Не обошли в сериале и президента Владимира Зеленского, которого изобразили незадолго до полномасштабного вторжения, когда он лично позвонил по телефону героям и похвалил их за объединение семей. Но даже пообещал приехать на свадьбу в Луганскую область 23 февраля.

Вы – кандидаты в мэры из неоккупированной и недавно освобожденной части города. Ваши дети поженились, это важный шаг к примирению. Хороший пример для всей страны,

– говорит Зеленский в имитированном разговоре.

Многие зрители отметили, что ни один из персонажей не похож на реального человека, чтобы вызвать симпатию или хотя бы искреннюю неприязнь. Они говорят так, будто рассказывают юмореску.

– Паша, что ты молчишь? Здесь такая измена!

– Как твой сын захотел мою дочь?

– Здесь еще нужно разобраться, кто кого захотел!

Герои сериала цитируют старые фильмы: "А вас я попрошу остаться" из "Семнадцати мгновений весны", а также упоминается "Бадабум" из "Пятого элемента".

Зрители назвали "Одну семью" драмой

Создатели сериала всячески пытались создать комедийную ленту, впрочем, украинцы не согласны с таким определением. В ютубе "Одна семья. Свадьба" подписан как "украинский комедийный сериал". И видеоанонс, крутивший канал накануне премьеры, тоже имеет комедийный эпизод. Заставка сериала также яркая с сердечками и цветами. Но в сериале есть немало противоречивых моментов, поэтому это, скорее, трагедия с элементами сатиры. Но важно сказать, что создатели предупреждали, что "есть смешные моменты, горькие, как в жизни". Впрочем, зрители явно ждали другого. Вот, как они отзываются:

"Наблюдая за сюжетом фильма, понимаешь, что комедийный жанр картины – это, на самом деле, трагедия нашего общества... Если культура, как фундамент, не заложена с детства в личность, будем иметь то, что имеем..."

"Это не комедия. Фильм о наших реалиях, об обычных семьях, без украшений. Актеры играют – просто класс. Молодцы!"

"И интересно, и смешно, и грустно – настраивалась на комедию и не думала, что в конце придется еще раз пережить этот страх и ужас 24 февраля... Ярко перевоплощалась из отвратительно-смешной торгашки в трогательную мать героиня Ларисы Трояновской, актерский состав удачно подобранный. Интересно было бы посмотреть продолжение."

"Одна семья. Свадьба": смотрите онлайн сериал

Сюжет сериала "Одна семья. Свадьба"

Действие сериала разворачивается в придуманном деоккупированном городке Бронзово Луганской области, прототипом которого стало реальное Золотое. В 2019 году там проходила линия разграничения войск, а позже город был освобожден от оккупантов полностью. А дальше все по классике Ромео и Джульеты: бывшие друзья, а теперь заклятые враги Павел Доценко и Гриша Куликов становятся главными претендентами на должность мэра, но их взгляды на будущее города принципиально отличаются. Но их спор прерывает любовь между детьми враждующих семей. Сериал заканчивается свадьбой в канун полномасштабной войны – 23 февраля 2022 года.



"Одна семья. Свадьба" / 2+2

Многие зрители оценили сериал

Несмотря на критику по разным причинам, есть также зрители, которым очень понравился сериал. Вот что они пишут: