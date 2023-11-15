Серіал позиціонується телеканалом як "комедійний", утім глядачі вважають інакше. Українці не погоджуються з жанром стрічки, вважаючи, що це – трагедія, а дехто обурений іншими деталями серіалу.

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Українців обурили деталі серіалу

Чимало глядачів звернули свою увагу на деякі суперечливі моменти у стрічці, а саме: убозтво, ностальгія за СРСР, імітація розмови з президентом України та зображення українців з Заходу.

Люди обурені тим, як творці серіалу стереотипно дивляться на жителів із західних областей. Зокрема, гості з Тернополя приїжджають відразу у вишиванках, коли події серіалу відбуваються в лютому. Чоловіки стандартно напиваються на рибалці та говорять один одному "ти мене поважаєш?".

Не оминули в серіалі і президента Володимира Зеленського, якого зобразили незадовго до повномасштабного вторгнення, коли він особисто зателефонував героям і похвалив їх за об'єднання сімей. Та, навіть, пообіцяв приїхати на весілля в Луганську область 23 лютого.

Ви – кандидати в мери з неокупованої та нещодавно звільненої частини міста. Ваші діти одружилися, це важливий крок до примирення. Хороший приклад для всієї країни,

– каже Зеленський в імітованій розмові.

Багато глядачів зазначили, що жоден із персонажів не схожий на реальну людину, щоб викликати симпатію або бодай щиру неприязнь. Вони розмовляють так, ніби розказують гумореску.

– Паша, що ти мовчиш? Тут така зрада!

– Як твій синок захомутав мою доньку?

– Тут ще потрібно розібратися, хто кого захомутав!

Герої серіалу цитують старі фільми: "А вас я попрошу остаться" із "Сімнадцяти миттєвостей весни", а також згадується "Бадабум" із "П'ятого елементу".

Глядачі назвали "Одну родину" драмою

Творці серіалу усіляко намагались створити комедійну стрічку, утім, українці не погоджуються з таким визначенням. У ютубі "Одна родина. Весілля" підписаний як "український комедійний серіал". І відеоанонс, що крутив канал напередодні прем'єри, також має комедійний епізод. Заставка серіалу також яскрава, з сердечками та квітами. Але у серіалі є чимало суперечливих моментів, тому це радше трагедія з елементами сатири. Але важливо сказати, що творці попереджали, що "є смішні моменти, є гіркі, як у житті". Утім, глядачі явно очікували іншого. Ось, як вони відгукуються:

"Спостерігаючи за сюжетом фільму, розумієш, що комедійний жанр картини – це, насправді, трагедія нашого суспільства... Якщо культура, як фундамент, не закладена змалечку в особистість, будемо мати те, що маємо..."

"Це не комедія. Фільм про наші реалії,про звичайні сім'ї,без прикрас. Актори грають – просто клас. Молодці!"

"І цікаво, і смішно, і сумно – налаштовувалася на комедію і не думала, що в кінці доведеться ще раз пережити той страх і жах 24 лютого... Яскраво перевтілювалася з відразливо-смішної торгашки у зворушливу матір героїня Лариси Трояновської, акторський склад вдало підібраний. Цікаво було б подивитися продовження."

"Одна родина. Весілля": дивіться онлайн серіал

Сюжет серіалу "Одна родина. Весілля"

Дія серіалу розгортається у вигаданому деокупованому містечку Бронзове Луганської області, прототипом якого стало реальне Золоте. У 2019 році там проходила лінія розмежування військ, а пізніше місто звільнили від окупантів повністю. А далі, усе за класикою Ромео та Джульєти: колишні друзі, а тепер закляті вороги Павло Доценко і Гриша Куліков стають головними претендентами на посаду мера, але їхні погляди на майбутнє міста принципово відрізняються. Але їхню суперечку перериває кохання між дітьми ворогуючих сімей. Серіал закінчується весіллям непередодні повномасштабної війни – 23 лютого 2022 року.



"Одна родина. Весілля" / 2+2

Багато глядачів оцінили серіал

Попри критику з різних причин, є також глядачі, яким дуже сподобався серіал. Ось, що вони пишуть: