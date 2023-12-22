Узнайте в материале 24 Канала о чем новый сериал "Шпиталь" и чем он отличается от фильма "Женский врач. Новая жизнь". Читайте реакции зрителей на первые эпизоды.

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Новый украинский сериал "Шпиталь": о чем история

По сюжету, в живописном городке на границе с Польшей во время полномасштабной войны в Украине начал свою работу полевой госпиталь. Здесь работают вместе украинские врачи, добровольцы и высококвалифицированные специалисты из Израиля, Польши и Америки. Они отказались от своей спокойной, комфортной жизни, чтобы помогать и спасать пострадавших от российской агрессии.

Каждый день в госпитале – это сложные медицинские случаи и надежды на лучшее. Пациентами являются как военные, героически защищающие Украину, так и гражданские. У каждого из них есть собственная история, часто основанная на реальных событиях. Среди глухих звуков войны госпиталь становится местом, где рождаются новые жизни и даже любовь.

"Шпиталь": смотрите онлайн трейлер сериала

В сериале сыграли Лилия Цвеликова, Александра Эпштейн, Илья Пономаренко, Константин Октябрьский, Сергей Кияшко, Игорь Рубашкин, а также ведущий программы "Завтрак. Выходной" - Александр Попов.

Новая история о врачах: чем "Шпиталь" отличается от "Женского врача"

Недавно состоялся финал истории, в которую влюбились украинские зрители – "Женский врач. Новая жизнь". Но долго скучать поклонникам не пришлось, поскольку кинотворцы порадовали всех новостью, что в скором времени будет еще одна история о врачах.

Оба сюжета разворачиваются во время войны в Украине. В каждом говорится о врачах и их истории в пределах больницы. Впрочем, отличие состоит в том, что "Шпиталь" – это сериал об объединении врачей из разных уголков мира ради одной цели – спасение людей в Украине. А в "Женском враче" сюжет разворачивается вокруг талантливого акушера-гинеколога, вынужденного переехать в Киев из Северодонецка и там устраивать свою жизнь.

Что любопытно, в обоих сериалах снялась Александра Эпштейн. Однако, в "Женском враче" она сыграла роль врача-гинеколога, а в "Шпитале" актриса станет профессиональным хирургом.

"Шпиталь": что говорят зрители о первых сериях

Украинские зрители уже имеют возможность посмотреть несколько серий сериала "Шпиталь", вот как они реагируют: