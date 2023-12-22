Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу про що новий серіал "Шпиталь" та чим він відрізняється від стрічки "Жіночий лікар. Нове життя". Читайте реакції глядачів на перші епізоди.

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Новий український серіал "Шпиталь": про що історія

За сюжетом, у мальовничому містечку на кордоні з Польщею, під час повномасштабної війни в Україні, розпочав свою роботу польовий шпиталь. Тут працюють разом українські лікарі, добровольці та висококваліфіковані фахівці з Ізраїлю, Польщі та Америки. Вони відмовилися від свого спокійного, комфортного життя, щоб допомагати та рятувати тих, хто постраждав від російської агресії.

Кожен день в шпиталі – це складні медичні випадки та сподівання на краще. Пацієнтами є як військові, які героїчно захищають Україну, так і цивільні. У кожного з них є власна історія, часто заснована на реальних подіях. Серед глухих звуків війни, шпиталь стає місцем, де народжуються нові життя та навіть кохання.

"Шпиталь": дивіться онлайн трейлер серіалу

У серіалі зіграли: Лілія Цвелікова, Олександра Епштейн, Ілля Пономаренко, Костянтин Октябрський, Сергій Кіяшко, Ігор Рубашкін, а також ведучий програми "Сніданок. Вихідний" – Олександр Попов.

Нова історія про лікарів: чим "Шпиталь" відрізняється від "Жіночого лікаря"

Нещодавно відбувся фінал історії, у яку закохались українські глядачі – "Жіночий лікар. Нове життя". Та довго сумувати прихильникам не довелось, оскільки кінотворці потішили усіх новиною, що незабаром буде ще одна історія про лікарів.

Обидва сюжети розгортаються під час великої війни в Україні. У кожному йдеться про лікарів і їхні історії у межах лікарні. Утім, відмінність полягає у тому, що "Шпиталь" – це серіал про об'єднання лікарів з різних куточків світу заради однієї мети – порятунок людей в Україні. А у "Жіночому лікарі" сюжет розгортається навколо талановитого акушера-гінеколога, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька і там влаштовувати своє життя.

Що цікаво, в обох серіалах знялась Олександра Епштейн. Однак, у "Жіночому лікарі" вона зіграла роль лікаря-гінеколога, а у "Шпиталі" акторка стане професійним хірургом.

"Шпиталь": що кажуть глядачі про перші серії

Українські глядачі уже мають змогу подивитись декілька серій серіалу "Шпиталь", ось як вони реагують: