Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу про що новий серіал "Шпиталь" та чим він відрізняється від стрічки "Жіночий лікар. Нове життя". Читайте реакції глядачів на перші епізоди.
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Новий український серіал "Шпиталь": про що історія
За сюжетом, у мальовничому містечку на кордоні з Польщею, під час повномасштабної війни в Україні, розпочав свою роботу польовий шпиталь. Тут працюють разом українські лікарі, добровольці та висококваліфіковані фахівці з Ізраїлю, Польщі та Америки. Вони відмовилися від свого спокійного, комфортного життя, щоб допомагати та рятувати тих, хто постраждав від російської агресії.
Кожен день в шпиталі – це складні медичні випадки та сподівання на краще. Пацієнтами є як військові, які героїчно захищають Україну, так і цивільні. У кожного з них є власна історія, часто заснована на реальних подіях. Серед глухих звуків війни, шпиталь стає місцем, де народжуються нові життя та навіть кохання.
"Шпиталь": дивіться онлайн трейлер серіалу
У серіалі зіграли: Лілія Цвелікова, Олександра Епштейн, Ілля Пономаренко, Костянтин Октябрський, Сергій Кіяшко, Ігор Рубашкін, а також ведучий програми "Сніданок. Вихідний" – Олександр Попов.
Нова історія про лікарів: чим "Шпиталь" відрізняється від "Жіночого лікаря"
Нещодавно відбувся фінал історії, у яку закохались українські глядачі – "Жіночий лікар. Нове життя". Та довго сумувати прихильникам не довелось, оскільки кінотворці потішили усіх новиною, що незабаром буде ще одна історія про лікарів.
Обидва сюжети розгортаються під час великої війни в Україні. У кожному йдеться про лікарів і їхні історії у межах лікарні. Утім, відмінність полягає у тому, що "Шпиталь" – це серіал про об'єднання лікарів з різних куточків світу заради однієї мети – порятунок людей в Україні. А у "Жіночому лікарі" сюжет розгортається навколо талановитого акушера-гінеколога, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька і там влаштовувати своє життя.
Що цікаво, в обох серіалах знялась Олександра Епштейн. Однак, у "Жіночому лікарі" вона зіграла роль лікаря-гінеколога, а у "Шпиталі" акторка стане професійним хірургом.
"Шпиталь": що кажуть глядачі про перші серії
Українські глядачі уже мають змогу подивитись декілька серій серіалу "Шпиталь", ось як вони реагують:
- "Рідна українська мова, відомі українські народні актори! Браво!"
- "Дуже тішать наші серіали. Дуже тішить українська! Нарешті наші фільми, з нашою мовою, з нашими талановитими акторами! Україна стає Україною!"
- "Не можу стримати сліз! Сердечно дякую всім, хто створює українське кіно в умовах війни!Україна була, є і буде!"
- "Дуже дякую вам за роботу. Чудовий серіал! Я – з Австралії. Дивлюся і плачу..."
- "Навіть не підозрювала, що це – українські актори, вони прекрасно розмовляють українською... Жаль, що тільки під час цієї війни визначились, чию культуру представляють. Дай Боже, щоб свідомо... Хотілось би, щоб розуміли та відчували свою відповідальність за все, що відбувається в Україні".