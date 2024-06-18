Случайно отснятый бой: вышел трейлер фильма "Реал" Олега Сенцова о войне без прикрас

Вышел первый трейлер документального фильма "Реал" украинского режиссера Олега Сенцова, известного своими предыдущими работами "Номера" и "Носорог". Лента обещает стать еще одной весомой вехой в карьере талантливого режиссера.

Режиссер также называет ленту "фильмом, который не является фильмом". В материале Кино 24 узнайте, что известно об этой документальной кинокартине.

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Вышел трейлер фильма "Реал"

Как утверждает сам Олег Сенцов, его новый фильм – это неожиданно снятый бой, который привел к созданию полнометражной ленты. По словам пресс-службы кинокомпании "Артхаус Трафик", этот фильм открывает перед зрителями жизнь на войне без прикрас и фальши.

"Реал": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента Сенцова обещает быть откровенным и бескомпромиссным взглядом на события, происходящих в зоне боевых действий.

Как создавалась лента "Реал"

С началом полномасштабной войны России Олег Сенцов присоединился к украинским войскам и участвовал в боевых действиях на юго-восточном фронте.

Летом 2023 года он случайно снял один из боев, во время которого его бронетранспортер был поражен противником. Режиссер оказался в ближайшей траншее и, используя радиосвязь, пытался организовать эвакуацию части своего подразделения, который был под обстрелом и имел почти исчерпанные боеприпасы. Это событие стало основой для создания фильма под кодовым названием "Реал".