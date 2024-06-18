Режисер також називає стрічку "фільмом, який не є фільмом". У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, що відомо про цю документальну кінокартину.

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Вийшов трейлер фільму "Реал"

Як стверджує сам Олег Сенцов, його новий фільм – це несподівано знятий бій, який призвів до створення повнометражної стрічки. За словами пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", цей фільм відкриває перед глядачами життя на війні без прикрас і фальші.

"Реал": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка Сенцова обіцяє бути відвертим та безкомпромісним поглядом на події, що відбуваються у зоні бойових дій.

Як створювалась стрічка "Реал"

З початком повномасштабної війни Росії Олег Сенцов приєднався до українських військ і брав участь у бойових діях на південно-східному фронті.

Улітку 2023 року він випадково зафільмував один з боїв, під час якого його бронетранспортер був уражений противником. Режисер опинився у найближчій траншеї та, використовуючи радіозв'язок, намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом і мав майже вичерпані боєприпаси. Ця подія стала основою для створення фільму під кодовою назвою "Реал".