"Это действительно имеет потенциал": в сети появилась первая серия мультсериала о псе Патроне
Источник:Patron The Dog
Вышла первая серия мультсериала о пса-сапере Патроне. В ней отважная собака рассказывает другу коту о рабочем дне.
Еще до Нового года в сети появился тизер в мультсериал о легендарном пса-сапере из ГПСУ Патрона. 7 января вышла первая серия под названием "Разрушенный мост".
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Первая серия мультсериала о псе Патроне
В мультсериале пес Патрон имеет вторую кошку Тома, который в жизни работает кототерапевтом. В первой серии четырехлапый сапер рассказывает ему о своем рабочем дне.
Он получил информацию о разрушенном городе, но заподозрил опасность. В эпизоде рассказывают, как Патрон справится с этой ситуацией, а также в серии появится еще один герой – господин Короп.
Первая серия сериала "Пес Патрон": смотрите видео онлайн
В отзывах к мультсериалу множество одобрительных комментариев, и не только украинцев. Многие делятся, что сериал также интересен взрослым, потому что помогает учить украинский язык:
- "Я очень рад, что украинцы, несмотря на войну, продолжают оставаться людьми: поют песни, снимают мультфильмы и тому подобное. Это очень круто";
- "Я в восторге от этой истории. Я сама недавно начала изучать украинский и благодаря ему научусь еще больше. Спасибо! Объятия из Польши";
- "Очень приятно видеть, что даже в такие тяжелые времена украинцы продолжают развивать анимационную индустрию! Меня, как мультипликатора, это радует. Все с нетерпением ждем следующих серий, это действительно имеет потенциал! Успехов";
- "Отличная возможность научить детей не только в Украине, но и других странах в мире с похожей ситуацией";
- "Пес Патрон очень смел и умен! Он знает и говорит много правильных вещей! Но знает, как правильно побороть злые бубухи".
Что еще известно о мультсериале
Мультик называется "Пес Патрон". В нем собака-сапер, как и в жизни, будет искать взрывоопасные предметы. Но для детей такие вещи будут называть "бубухонебезпечними". Сериал будет интересен для детей в возрасте 6 – 8 лет. Он создан не только с развлекательной целью, но и для того, чтобы научить маленьких украинцев правилам безопасности, которые, к сожалению, актуальны из-за войны.
Кроме пса Патрона и кота Тома в мультсериале будут появляться и другие герои-животные, ставшие знаменитыми во время полномасштабной войны. Будут описываться будни помощника черниговских саперов, его работа, а также правдивые ситуации из жизни (например, когда Патрон уснул на пресс-конференции).
Музыку для тизера написал Pianoboy, выбиравший в 2022 году финалистов Нацотбора на Евровидение. Саундтрек создал группу KARTA SVITU.
К озвучке ролей приобщились знаменитости и блоггеры: Надя Дорофеева, Позитив, Влад Шевченко, Даша Астафьева, Тарас Стадницкий и другие.
В сериале есть польские и английские субтитры. Серии будут выходить каждый месяц.