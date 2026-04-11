3 шикарных фильма, которые стоит посмотреть всем

Праздничные выходные – время для семьи. По вечерам после застолья можно включать интересные фильмы и проводить время с пользой.

24 Канал подготовил подборку фильмов, которые стоит увидеть каждому. Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и выбирайте, что смотреть всей семьей.

Какие фильмы стоит посмотреть каждому?

"Отец" (2020)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

80-летний Энтони живет один, однако его иногда навещает дочь Анна. Женщина пытается найти отцу сиделку, однако он ссорится со всеми кандидатками на эту должность и выгоняет их. Однажды мир пенсионера разрушается, ведь Анна сообщает, что выходит замуж и переезжает во Францию.

"В диких условиях" (2007)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Это история о путешественнике Кристофере Маккендлессе. Парень вырос в богатой семье, однако все деньги отдал на благотворительность и стал бродягой.

С 1990 до 1992 годов Кристофер путешествовал по Америке и Мексике, работал на разных работах и был известен как Александр Супербродяга. В конце концов, он оказался на Аляске.

Путешественник жил в старом школьном автобусе в пустынной местности. Там мужчина умер от отравления и истощения, его нашли через две недели после смерти.

"Свет в океане" (2016)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Том прошел Первую мировую войну. Его жену зовут Элизабет, женщина мечтает о ребенке. Супруги ухаживают за маяком у берегов Австралии.

Однажды младенца выбрасывает на берег в лодке. Том считает, что стоит рассказать властям об инциденте, но соглашается оставить девочку. Впоследствии влюбленные встречают биологическую мать ребенка.

"Жизнь прекрасна" (2011)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Адам Лернер всегда следил за своим здоровьем, поэтому был шокирован, когда у него обнаружили злокачественные опухоли вдоль позвоночника. Врач оценивает шансы на жизнь в 50/50, но мужчина старается не терять оптимизм.

