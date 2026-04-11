3 шикарных фильма, которые стоит посмотреть всем
Праздничные выходные – время для семьи. По вечерам после застолья можно включать интересные фильмы и проводить время с пользой.
24 Канал подготовил подборку фильмов, которые стоит увидеть каждому. Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и выбирайте, что смотреть всей семьей.
Какие фильмы стоит посмотреть каждому?
"Отец" (2020)
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
80-летний Энтони живет один, однако его иногда навещает дочь Анна. Женщина пытается найти отцу сиделку, однако он ссорится со всеми кандидатками на эту должность и выгоняет их. Однажды мир пенсионера разрушается, ведь Анна сообщает, что выходит замуж и переезжает во Францию.
"В диких условиях" (2007)
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
Это история о путешественнике Кристофере Маккендлессе. Парень вырос в богатой семье, однако все деньги отдал на благотворительность и стал бродягой.
С 1990 до 1992 годов Кристофер путешествовал по Америке и Мексике, работал на разных работах и был известен как Александр Супербродяга. В конце концов, он оказался на Аляске.
Путешественник жил в старом школьном автобусе в пустынной местности. Там мужчина умер от отравления и истощения, его нашли через две недели после смерти.
"Свет в океане" (2016)
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Том прошел Первую мировую войну. Его жену зовут Элизабет, женщина мечтает о ребенке. Супруги ухаживают за маяком у берегов Австралии.
Однажды младенца выбрасывает на берег в лодке. Том считает, что стоит рассказать властям об инциденте, но соглашается оставить девочку. Впоследствии влюбленные встречают биологическую мать ребенка.
"Жизнь прекрасна" (2011)
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
Адам Лернер всегда следил за своим здоровьем, поэтому был шокирован, когда у него обнаружили злокачественные опухоли вдоль позвоночника. Врач оценивает шансы на жизнь в 50/50, но мужчина старается не терять оптимизм.
Какие старые фильмы посмотреть на выходные?
"Август Раш" – сюжет разворачивается вокруг талантливого музыканта Августа Раша, который мечтает удивить своих родителей, однако для начала их нужно найти.
"Жизнь прекрасна" – Гвидо приезжает в итальянский город Ареццо и влюбляется в учительницу Дору. Они женятся, открывают книжный магазин и воспитывают сына.
"Хористы" – это история об учителе музыки Клемане Матье, который работает надзирателем в школе-интернате для проблемных подростков. Он навсегда меняет жизнь детей, которых держит в страхе жестокий директор.