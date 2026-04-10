24 Канал расскажет, что посмотреть в дождливую погоду. Приближаются праздничные выходные, поэтому как раз можно провести время с близкими за просмотром интересных фильмов.

Какие фильмы посмотреть, когда на улице дождь?

"Маленькие женщины" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

События фильма разворачиваются во время Гражданской войны в США. В городе Конкорд живут четыре сестры Марч – Джо, Мег, Бет и Эми. Даже в сложные для страны времена девушки мечтают о счастье и самореализации.

На пути к собственным целям сестры объединяются. Они проходят испытания, сталкиваются с предательствами и потерями, влюбляются и разочаровываются, но остаются друг с другом.

"Маленькие женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бойфренд из будущего" (2013)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Сюжет ленты разворачивается вокруг Тима Лейка, который узнает, что может путешествовать во времени. Мужчина решает использовать свою необычайную способность для поиска любви.

Главный герой думал, что сможет избежать многих проблем. Однако впоследствии понял – даже получив возможность менять прошлое, невозможно сделать жизнь идеальной.

"Бойфренд из будущего": смотрите онлайн трейлер фильма

"Полночь в Париже" (2011)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Это история о молодом сценаристе и начинающем писателе Гиле Пендере. Приехав в Париж на отдых с невестой, он решает гулять по городу в одиночку.

Во время одной из ночных прогулок Гил попадает во временную петлю и оказывается в Париже 1920-х годов. Там мужчина знакомится с выдающимися людьми той эпохи.

"Полночь в Париже": смотрите онлайн трейлер фильма

Что посмотреть, когда готовишь пасху?

В воскресенье, 12 апреля, православные христиане и греко-католики будут отмечать Пасху. В Чистый четверг и Великую субботу люди традиционно готовятся к празднику. Наша редакция ранее рассказывала, какие легкие фильмы посмотреть, когда печешь пасху. Включить на фоне можно такие ленты: