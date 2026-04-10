24 Канал розповість, що подивитися у дощову погоду. Наближаються святкові вихідні, тож якраз можна провести час з близькими за переглядом цікавих фільмів.
Які фільми подивитися, коли на вулиці дощ?
"Маленькі жінки" (2019)
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Події фільму розгортаються під час Громадянської війни у США. У місті Конкорд живуть четверо сестер Марч – Джо, Мег, Бет та Емі. Навіть у складні для країни часи дівчата мріють про щастя і самореалізацію.
На шляху до власних цілей сестри об'єднуються. Вони проходять випробування, зіштовхуються зі зрадами й втратами, закохуються та розчаровуються, але залишаються одна з одною.
"Коханий з майбутнього" (2013)
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Сюжет стрічки розгортається навколо Тіма Лейка, який дізнається, що може подорожувати у часі. Чоловік вирішує використати свою надзвичайну здібність для пошуку кохання.
Головний герой думав, що зможе уникнути багатьох проблем. Проте згодом зрозумів – навіть отримавши можливість змінювати минуле, неможливо зробити життя ідеальним.
"Опівночі в Парижі" (2011)
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
Це історія про молодого сценариста і письменника-початківця Гіла Пендера. Приїхавши до Парижа на відпочинок з нареченою, він вирішує гуляти містом наодинці.
Під час однієї з нічних прогулянок Гіл потрапляє у часову петлю та опиняється в Парижі 1920-х років. Там чоловік знайомиться із видатними людьми тієї епохи.
Що подивитися, коли готуєш паску?
У неділю, 12 квітня, православні християни та греко-католики відзначатимуть Великдень. У Чистий четвер і Велику суботу люди традиційно готуються до свята. Наша редакція раніше розповідала, які легкі фільми подивитися, коли печеш паску. Увімкнути на фоні можна такі стрічки:
"Щоденники свободи"
"Як прогуляти школу з користю"
"Білий птах: Дивовижна історія"