24 Канал підготував добірку фільмів, які варто побачити кожному. Дивіться трейлери, читайте описи сюжетів і обирайте, що дивитись усією родиною.
Які фільми варто подивитися кожному?
"Батько" (2020)
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
80-річний Ентоні живе один, проте його інколи провідує донька Анна. Жінка намагається знайти батькові доглядальницю, проте він свариться з усіма кандидатками на цю посаду та виганяє їх. Одного дня світ пенсіонера руйнується, адже Анна повідомляє, що виходить заміж і переїжджає до Франції.
"Батько": дивіться онлайн трейлер фільму
"Тепер я йду у дику далечінь" (2007)
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
Це історія про мандрівника Крістофера Маккендлесса. Хлопець виріс у багатій сім'ї, проте всі гроші віддав на благодійність і став волоцюгою.
З 1990 до 1992 років Крістофер подорожував Америкою та Мексикою, працював на різних роботах і був відомий як Олександр Суперволоцюга. Зрештою, він опинився на Алясці.
Мандрівник жив у старому шкільному автобусі у пустельній місцевості. Там чоловік помер від отруєння та виснаження, його знайшли через два тижні після смерті.
"Тепер я йду у дику далечінь": дивіться онлайн трейлер фільму
"Світло між двох океанів" (2016)
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Том пройшов Першу світову війну. Його дружину звати Елізабет, жінка мріє про дитину. Подружжя доглядає за маяком біля берегів Австралії.
Одного разу немовля викидує на берег у човні. Том вважає, що варто розповісти владі про інцидент, але погоджується залишити дівчинку. Згодом закохані зустрічають біологічну матір дитини.
"Світло між двох океанів": дивіться онлайн трейлер фільму
"50/50" (2011)
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
Адам Лернер завжди стежив за своїм здоров'ям, тому був шокований, коли у нього виявили злоякісні пухлини вздовж хребта. Лікар оцінює шанси на життя у 50/50, але чоловік намагається не втрачати оптимізм.
"50/50": дивіться онлайн трейлер фільму
Які старі фільми подивитися на вихідні?
"Август Раш" – сюжет розгортається навколо талановитого музиканта Августа Раша, який мріє здивувати своїх батьків, проте для початку їх потрібно знайти.
"Життя прекрасне" – Гвідо приїжджає до італійського міста Ареццо і закохується у вчительку Дору. Вони одружуються, відкривають книжкову крамницю і виховують сина.
"Хористи" – це історія про вчителя музики Клемана Матьє, який працює наглядачем у школі-інтернаті для проблемних підлітків. Він назавжди змінює життя дітей, яких тримає у страху жорстокий директор.