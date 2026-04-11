Які фільми варто подивитися кожному?

"Батько" (2020)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

80-річний Ентоні живе один, проте його інколи провідує донька Анна. Жінка намагається знайти батькові доглядальницю, проте він свариться з усіма кандидатками на цю посаду та виганяє їх. Одного дня світ пенсіонера руйнується, адже Анна повідомляє, що виходить заміж і переїжджає до Франції.

"Тепер я йду у дику далечінь" (2007)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Це історія про мандрівника Крістофера Маккендлесса. Хлопець виріс у багатій сім'ї, проте всі гроші віддав на благодійність і став волоцюгою.

З 1990 до 1992 років Крістофер подорожував Америкою та Мексикою, працював на різних роботах і був відомий як Олександр Суперволоцюга. Зрештою, він опинився на Алясці.

Мандрівник жив у старому шкільному автобусі у пустельній місцевості. Там чоловік помер від отруєння та виснаження, його знайшли через два тижні після смерті.

"Світло між двох океанів" (2016)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Том пройшов Першу світову війну. Його дружину звати Елізабет, жінка мріє про дитину. Подружжя доглядає за маяком біля берегів Австралії.

Одного разу немовля викидує на берег у човні. Том вважає, що варто розповісти владі про інцидент, але погоджується залишити дівчинку. Згодом закохані зустрічають біологічну матір дитини.

"50/50" (2011)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Адам Лернер завжди стежив за своїм здоров'ям, тому був шокований, коли у нього виявили злоякісні пухлини вздовж хребта. Лікар оцінює шанси на життя у 50/50, але чоловік намагається не втрачати оптимізм.

