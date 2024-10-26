Держат в напряжении до последнего: 3 лучших триллера, которые вышли в 2024 году

Триллеры – это жанр, который захватывает зрителя интригами, напряжением и неожиданными поворотами сюжета. Такие фильмы часто вызывают страх, тревогу и волнение, заставляя сопереживать главным героям.

Кино 24 подготовил подборку высокорейтинговых триллеров, которые вышли в 2024 году. Эти фильмы заставят вас находиться в напряжении до последней минуты.

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"Последняя ставка"

В центре сюжета – экс-зависимый от азартных игр, по имени Ченс. Как только он распрощался с вредной привычкой, то случилась беда – его мать планируют выселить из пансионата, где она живет. Теперь мужчине срочно надо найти 60 тысяч долларов, чтобы отдать их родному человеку. Однако он не знает, где взять те деньги, пока не вспоминает об азартных играх. Ченс решает снова рискнуть и сыграть на огромные суммы. Ставки каждый раз растут, а главный герой стремится заработать все больше. Сможет ли Ченс вовремя остановиться, не потерять контроль над ситуацией и спасти свою мать?

"Последняя ставка": смотрите трейлер онлайн

"Улыбайся 2"

Известная поп-звезда Скай Райли планирует отправиться во всемирный тур. Однако за несколько дней до его начала она начинает видеть странные вещи и становится свидетелем жутких событий. Это сильно тревожит Скай, которая чувствует, что начинает терять контроль над собой. Все ее страхи теперь становятся реальностью. Углубляясь в них, Райли сталкивается с новыми испытаниями, угрожающими не только ее карьере, но и жизни. Давление славы и ужасы заставят героиню также столкнуться со своим загадочным прошлым.

"Улыбайся 2": смотрите трейлер онлайн

"Ночь с дьяволом"

В 1970-х годах телеведущий Джек Делрой ведет шоу "Ночные совы", которое смотрят люди, страдающие от бессонницы. После смерти жены шоумена, рейтинги проекта стремительно падают. Поэтому Джек решает вернуть аудиторию, придумав тему для специального выпуска, посвященного Хэллоуину. Герой пытается восстановить популярность шоу, убеждая зрителей, что совсем скоро произойдет чудо. Делрой планирует связаться с потусторонним миром с помощью медиума, скептика, парапсихолога и девушки, которой удалось выжить после массового самоубийства членов сатанинского культа. Тогда Джек еще не знал, к чему приведет его попытка вернуть рейтинги.

"Ночь с дьяволом": смотрите трейлер онлайн

Выбирайте ленту, сюжет которой захватил вас больше, и наслаждайтесь вечерним просмотром. Все фильмы в перечне полны загадок и тайн, которые захочется раскрывать вместе с героями.