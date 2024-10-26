Кіно 24 підготував добірку високорейтингових трилерів, які вийшли у 2024 році. Ці фільми змусять вас перебувати у напрузі до останньої хвилини.

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"Остання ставка"

У центрі сюжету – ексзалежний від азартних ігор, на ім'я Ченс. Як тільки він розпрощався зі шкідливою звичкою, то сталася біда – його матір планують виселити з пансіонату, де вона живе. Тепер чоловікові терміново треба знайти 60 тисяч доларів, щоб віддати їх рідній людині. Однак він не знає, де взяти ті гроші, поки не згадує про азартні ігри. Ченс вирішує знову ризикнути й зіграти на величезні кошти. Ставки щоразу зростають, а головний герой прагне заробити все більше. Чи зможе Ченс вчасно зупинитися, не втратити контроль над ситуацією та врятувати свою матір?

"Остання ставка": дивіться трейлер онлайн

"Усміхайся 2"

Відома попзірка Скай Райлі планує вирушити у всесвітній тур. Однак за кілька днів до його початку вона починає бачити дивні речі та стає свідком моторошних подій. Це сильно тривожить Скай, яка відчуває, що починає втрачати контроль над собою. Усі її страхи тепер стають реальністю. Заглиблюючись у них, Райлі стикається з новими випробуваннями, що загрожують не лише її кар'єрі, але й життю. Тиск слави й постійні жахи змусять героїню також зіткнутися зі своїм загадковим минулим.

"Усміхайся 2": дивіться трейлер онлайн

"Ніч з дияволом"

У 1970-х роках телеведучий Джек Делрой веде шоу "Нічні сови", яке дивляться люди, що страждають від безсоння. Після смерті дружини шоумена, рейтинги проєкту стрімко падають. Тому Джек вирішує повернути аудиторію, вигадавши тему для спеціального випуску, присвяченого Гелловіну. Герой намагається відновити популярність шоу, переконуючи глядачів, що зовсім скоро станеться диво. Делрой планує зв'язатися з потойбічним світом за допомогою медіума, скептика, парапсихолога та дівчини, якій вдалося вижити після масового самогубства членів сатаністського культу. Тоді Джек ще не знав, до чого призведе його спроба повернути рейтинги.

"Ніч з дияволом": дивіться трейлер онлайн

Обирайте стрічку, сюжет якої захопив вас найбільше, та насолоджуйтесь вечірнім переглядом. Усі фільми в переліку сповнені загадок і таємниць, які захочеться розкривати разом з героями.