Во Львове во время съемок фильма вызвали полицию: из-за коммунистической символики

Сознательные граждане Львова 15 марта вызвали полицию на съемочную площадку фильма "Лемик. Выстрел в обороне миллионов". Все потому, что заметили коммунистическую символику.

Историк Николай Посивнич опубликовал фотографии на своей странице в фейсбуке, на которых видно красное знамя и вывеску с надписью "Да здравствует великая Родина – Союз Советских Социалистических Республик".

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Во Львове на съемки фильма вызвали полицию

После звонка прохожей полисмены выехали по указанному адресу, где им сообщили, что сцену уже сняли и символику убирают. Отметим, что съемки проходили во дворце Сапиг, который является памятником архитектуры, и там работает Украинское общество охраны памятников истории и культуры.

Во время процесса съемки "Лемик. Выстрел в обороне миллионов" сознательные граждане вызвали полицию за вывешивание коммунистических флагов... Спасибо всем за внимательность. Ждем всех кинопремьера..,

– написал Николай Посевнич.



Во Львове на съемки фильма вызвали полицию / Скриншот сообщения историка

Напомним, фильм "Лемик. Выстрел в обороне миллионов" основан на реальных событиях, произошедших во Львове в 1933 году. Идею фильма предложил отец Михаил Гредиль. Главный герой, 18-летний юноша Николай Лемик, был уроженцем Перемышлянщины, студентом Львовского университета и одним из лучших бойцов Организации Украинских Националистов. Лемик выделялся своей приятной внешностью и был искусным стрелком. Настойчивость и сноровка делали его исключительным агентом под руководством самого референта Краевой экзекутивы ОУН – Романа Шухевича.