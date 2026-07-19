24 Канал собрал 10 актеров, которые настолько убедительно сыграли подростков, что многие зрители даже не догадывались об их настоящем возрасте.

Роберт Паттинсон



Фильм "Сумерки" / Фото imdb



Во время съемок первой части "Сумерек" Роберту Паттинсону был 21 год, хотя его герою официально было всего 17. Правда, есть нюанс: вампир не стареет. Поэтому у сценаристов появилось идеальное оправдание тому, почему школьник выглядит так, будто пережил уже несколько экономических кризисов.

Зендея



Сериал "Эйфория" / Фото HBO



В первом сезоне "Эйфории" Зендее было 22 года, хотя ее героиня Ру училась в старшей школе.

Впрочем, это один из тех случаев, когда возраст совершенно теряется за сильной игрой. Ру переживает зависимость, потери, влюбленность и внутренние кризисы настолько убедительно, что уже через несколько серий перестаешь считать, сколько лет самой актрисе.

Джо Кири



Фильм "Сумерки" / Фото Netflix



Сначала Стив в "Странных чудесах" казался типичным красавцем, который живет по принципу: прическа – это стиль жизни.

На момент начала съемок Джо Кири было 23 года, хотя его герой еще ходил в школу.

Ширли Хендерсон



Фильм "Гарри Поттер и тайная комната" / Фото imdb



Наверное, один из самых впечатляющих примеров в Голливуде.

Во время съемок "Гарри Поттер и тайная комната" Ширли Хендерсон было 36 лет. При этом она играла Миртл, которой навсегда осталось 14.

Харизма Карпентер



Сериал "Баффи – истребительница вампиров" / Фото imdb



Харизме Карпентер было 27, когда она сыграла школьницу Корделию Чейз в "Баффи". И, будем честны, выглядела она гораздо увереннее, чем большинство настоящих старшеклассниц.

Нина Добрев



Сериал "Дневники вампира" / Фото imdb



В "Дневниках вампира" Нина Добрев появилась в образе школьницы Елены Гилберт, которой было 17 лет.

Самой актрисе тогда исполнилось 20, поэтому она еще была совсем недалеко от школьных лет. Возможно, именно поэтому образ получился настолько естественным.

Пол Уэсли



Сериал "Дневники вампира" / Фото imdb



Еще одно доказательство того, что вампиры и школьный аттестат существуют в одной вселенной.

Полу Уэсли было 27 лет, когда он сыграл Стефана Сальваторе – вампира, который по документам застрял в возрасте 17 лет

Дженнифер Грей



Фильм "Грязные танцы" / Фото imdb



Трудно поверить, но в культовом фильме "Грязные танцы" Дженнифер Грей было уже 27 лет.

Ее героиня Бэби только что закончила школу, ей было 17, и она только начинала взрослую жизнь. Актриса же настолько органично вжилась в роль, что разницу в возрасте большинство зрителей даже не заметило.

Габриэль Картерис



Сериал "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото imdb



Если и существует чемпион среди "вечных школьников", то это точно Габриэль Картерис.

В первом сезоне "Беверли-Хиллз, 90210" ей было 29 лет, хотя ее героиня Андреа Цукерман училась в старших классах.

Эндрю Гарфилд



Фильм "Человек-паук" / Фото imdb



Питер Паркер в "Невероятном Человеке-пауке" был обычным старшеклассником, который переживал из-за учебы, любви и... суперзлодеев.

Эндрю Гарфилду на тот момент было уже 27 лет.

Кроме того, вы точно не узнаете их – эти актеры сильно изменились ради роли.