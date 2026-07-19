24 Канал зібрав 10 акторів, які настільки переконливо зіграли підлітків, що багато глядачів навіть не здогадувалися про їхній справжній вік.

Роберт Паттінсон



Фільм "Сутінків" / Фото imdb



Під час зйомок першої частини "Сутінків" Роберту Паттінсону був 21 рік, хоча його герой офіційно мав лише 17. Щоправда, є нюанс: вампір не старіє. Тому сценаристи отримали ідеальне виправдання, чому школяр виглядає так, ніби пережив уже кілька економічних криз.

Зендея



Серіал "Ейфорія" / Фото HBO



У першому сезоні "Ейфорії" Зендеї було 22 роки, хоча її героїня Ру навчалася у старшій школі.

Втім, це один із тих випадків, коли вік абсолютно губиться за сильною грою. Ру переживає залежність, втрати, закоханість і внутрішні кризи так переконливо, що вже через кілька серій перестаєш рахувати, скільки років самій акторці.

Джо Кірі



Фільм "Сутінків" / Фото Netflix



Спочатку Стів у "Дивних дивах" здавався типовим красенем, який живе за принципом: зачіска – це стиль життя.

На момент початку зйомок Джо Кірі було 23 роки, хоча його герой ще ходив до школи.

Ширлі Гендерсон



Фільм "Гаррі Поттер і таємна кімната" / Фото imdb



Напевно, один із найбільш вражаючих прикладів у Голлівуді.

Під час зйомок "Гаррі Поттер і Таємна кімната" Ширлі Гендерсон було 36 років. При цьому вона грала Міртл, якій назавжди залишилося 14.

Харизма Карпентер



Серіал "Баффі – винищувачка вампірів" / Фото imdb



Харизмі Карпентер було 27, коли вона зіграла школярку Корделію Чейз у "Баффі". І, будемо чесними, виглядала вона набагато впевненіше за більшість справжніх старшокласниць.

Ніна Добрев



Серіал "Щоденники вампіра" / Фото imdb



У "Щоденниках вампіра" Ніна Добрев з'явилася в обазі школярки Єлени Гілберт, якій було 17 років.

Самій акторці тоді виповнилося 20, тому вона ще була зовсім недалеко від шкільних років. Можливо, саме тому образ вийшов настільки природним.

Пол Веслі



Серіал "Щоденники вампіра" / Фото imdb



Ще один доказ того, що вампіри й шкільний атестат існують в одному всесвіті.

Пол Веслі було 27 років, коли він зіграв Стефана Сальваторе – вампіра, який за документами застряг у віці 17 років

Дженніфер Грей



Фільм "Брудні танці" / Фото imdb



Складно повірити, але в культових "Брудних танцях" Дженніфер Грей було вже 27 років.

Її героїня Бейбі щойно закінчила школу, їй було 17 і вона лише починала доросле життя. Акторка ж настільки органічно вжилася в роль, що різницю у віці більшість глядачів навіть не помітила.

Габріель Картеріс



Серіал "Беверлі Гілз 90210" / Фото imdb



Якщо існує чемпіон серед "вічних школярів", то це точно Габріель Картеріс.

У першому сезоні "Беверлі-Гіллз, 90210" їй було 29 років, хоча її героїня Андреа Цукерман навчалася в старших класах.

Ендрю Гарфілд



Фільм "Людина-павук" / Фото imdb



Пітер Паркер у "Неймовірній Людині-павуку" був звичайним старшокласником, який хвилювався через навчання, кохання та... суперлиходіїв.

Ендрю Гарфілду на той момент було вже 27 років.

Також ви точно не впізнаєте їх - ці актори дуже змінились для ролі.



