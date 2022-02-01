В ролике показали, как Брюс Уэйн вместе с комиссаром Джимом Гордоном посещает похороны в церкви. Когда ситуация становится напряженной и Бэтмен на верхнем этаже видит, вероятнее всего, силуэт Загадочника, в толпу прямо внутрь здания въезжает автомобиль.

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Люди разбегаются, а из машины выходит окровавленный и связанный, со взрывчаткой на теле, прокурор Джим Колсон, который передает новое сообщение Бэтмену. Чем закончится эта сцена – можно увидеть на большом экране 3 марта 2022 года.

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О чем рассказывает "Бэтмен"

В фильме идет речь о событиях, которые происходят в первый год появления Бэтмена. Для Брюса это непростое время: он теряет контроль, каждую ночь надевает костюм и почти не спит. Сюжет начинается на Хэллоуин, а сама история растянута примерно на неделю. В фильме Бэтмен ведет дневник и читает его зрителям – так устроены почти все диалоги Паттинсона.

Кроме Роберта Паттинсона, в фильме сыграли:

Колин Фаррелл ("Джентльмены", "Фантастические твари и где они обитают"),

Зои Кравиц ("Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"),

Энди Серкис ("Черная пантера"),

Пол Дано ("12 лет рабства") и другие.

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