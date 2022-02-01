У ролику показали, як Брюс Вейн разом із комісаром Джимом Ґордоном відвідує похорон у церкві. Коли ситуація стає напруженою і Бетмен на горішньому поверсі бачить, найімовірніше, силует Загадника, у натовп прямо всередину будівлі в'їжджає авто.

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Люди розбігаються, а з машини виходить закривавлений і зв'язаний, з вибухівкою на тілі, прокурор Джил Колсон, який передає нове повідомлення Бетмену. Чим закінчиться ця сцена – можна буде побачити на великому екрані 3 березня 2022 року.

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Про що розповідає "Бетмен"

У фільмі йдеться про події, що відбуваються у перший рік появи Бетмена. Для Брюса це непростий час: він втрачає контроль, щоночі одягає костюм і майже не спить. Сюжет починається на Геловін, а сама історія розтягнута приблизно на тиждень. У фільмі Бетмен веде щоденник і читає його глядачам – так влаштовані майже усі діалоги Паттінсона.

Крім Роберта Паттінсона, у фільмі зіграли:

Колін Фаррелл ("Джентльмени", "Фантастичні звірі і де їх шукати"),

Зої Кравіц ("Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"),

Енді Серкіс ("Чорна пантера"),

Пол Дано ("12 років рабства") та інші.

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"Бетмен" 2022: дивіться трейлер