Warner Bros. требует остановить показ фильмов телеканалам холдинга "Национальная медиагруппа". Об этом сообщило российское издание "Бюллетень кинопрокатчика", информирует 24 канал.

Как смотреть фильмы и сериалы, когда нет света и интернета: гайд от Netflix

Warner Bros. запретила транслировать свой контент в России

В холдинг НМГ входят телеканалы СТС, РЕН ТВ, "Домашний" и "Пятый". Также холдинг обслуживает кабельное телевидение, в частности, ViP Comedy, TV1000 Action, Da Vinci и другие. Лидерами трансляции были следующие фильмы:

"Лига справедливости",

"Аквамен",

"Чудо-женщина",

"Гарри Поттер".

Известно, что лицензионное соглашение между голливудской компанией и российскими телеканалами действует, по меньшей мере, до середины 2024 года. Однако Warner Bros. решение приняло сейчас.

Ранее мы сообщали, что Disney готовится полностью приостановить деятельность в России. Компания также прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов.