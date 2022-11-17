Warner Bros. требует остановить показ фильмов телеканалам холдинга "Национальная медиагруппа". Об этом сообщило российское издание "Бюллетень кинопрокатчика", информирует 24 канал.
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Warner Bros. запретила транслировать свой контент в России
В холдинг НМГ входят телеканалы СТС, РЕН ТВ, "Домашний" и "Пятый". Также холдинг обслуживает кабельное телевидение, в частности, ViP Comedy, TV1000 Action, Da Vinci и другие. Лидерами трансляции были следующие фильмы:
- "Лига справедливости",
- "Аквамен",
- "Чудо-женщина",
- "Гарри Поттер".
Известно, что лицензионное соглашение между голливудской компанией и российскими телеканалами действует, по меньшей мере, до середины 2024 года. Однако Warner Bros. решение приняло сейчас.
Ранее мы сообщали, что Disney готовится полностью приостановить деятельность в России. Компания также прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов.