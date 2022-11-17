Warner Bros запретила показ "Гарри Поттера" и "Аквамена" на российских телеканалах

Warner Bros. запретила транслировать свой контент в России. Компания приняла такое решение, несмотря на то, что лицензионное соглашение действует по меньшей мере до середины 2024 года.

Warner Bros. требует остановить показ фильмов телеканалам холдинга "Национальная медиагруппа". Об этом сообщило российское издание "Бюллетень кинопрокатчика", информирует 24 канал.

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Warner Bros. запретила транслировать свой контент в России

В холдинг НМГ входят телеканалы СТС, РЕН ТВ, "Домашний" и "Пятый". Также холдинг обслуживает кабельное телевидение, в частности, ViP Comedy, TV1000 Action, Da Vinci и другие. Лидерами трансляции были следующие фильмы:

"Лига справедливости",

"Аквамен",

"Чудо-женщина",

"Гарри Поттер".

Известно, что лицензионное соглашение между голливудской компанией и российскими телеканалами действует, по меньшей мере, до середины 2024 года. Однако Warner Bros. решение приняло сейчас.

Ранее мы сообщали, что Disney готовится полностью приостановить деятельность в России. Компания также прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов.