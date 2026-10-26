Почти два года тренировок и 14 килограммов мышц: на что пошел актер ради роли Рокки

Актер Энтони Ипполито, сыгравший молодого Сталлоне в биографическом фильме "Я играю Рокки" (I Play Rocky), почти два года работал над своим телом ради этой роли. О непростой подготовке и забавных ситуациях на съемочной площадке он рассказал в интервью Variety.

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Как актер перевоплощался в Сильвестра Сталлоне

По словам Ипполито, подготовка к роли стала настоящим испытанием. Актер регулярно тренировался в легендарном боксерском зале Gleason's Gym в Бруклине и изменил образ жизни. За почти два года его вес увеличился примерно с 68 до 82 килограммов.

Причем изменения были настолько заметными, что друзья начали интересоваться, что с ним происходит. Сам же актер не спешил раскрывать секрет и просто отвечал, что много ест и тренируется. Но самым большим испытанием на съемочной площадке неожиданно стал не бокс, а собака.

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В фильме появляется пес Буткус, принадлежавший самому Сталлоне. Правда, четвероногий актер совсем не спешил дружить с Ипполито.

По словам знаменитости, пес весом примерно 64–73 килограмма делал все, что ему заблагорассудится, и упорно игнорировал сценарий. Найти общий язык удалось лишь с помощью лакомств.

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О чем фильм "Я играю Рокки"

Фильм рассказывает о том, как никому не известный Сильвестр Сталлоне пытался убедить голливудских продюсеров позволить ему самому сыграть главную роль в фильме "Рокки" 1976 года.

"Я играю Рокки": смотреть трейлер





Интересно, что до мировой славы актер переживал серьезные финансовые трудности. Согласно одной из самых известных историй, Сталлоне даже продал свою собаку Буткуса за 40 долларов, поскольку у него не было денег на ее содержание. А после продажи сценария "Рокки" он выкупил питомца за 15 тысяч долларов.

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Режиссером нового фильма стал Питер Фаррелли. Помимо Ипполито, в картине снялись Анна-София Робб, Мэтт Диллон и Стивен Джеймс.

Премьера фильма "Я играю Рокки" в широком прокате состоится 20 ноября.



Ранее Сильвестр Сталлоне тоже рассказал о тяжелых испытаниях на пути к созданию такого сильного образа.