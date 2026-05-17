Легендарный украинский фильм, которому уже 65 лет

"За двумя зайцами" – это комедийный фильм, который снимали по мотивам одноименной пьесы Михаила Старицкого. Ленту создали в 1961 году на киностудии имени Александра Довженко.

Эта лента стала по-настоящему культовой. Ее даже показывали школьникам на уроках, а студентам – в вузах. Сегодня фильму исполнилось уже 65 лет, а он до сих пор остается культурным достоянием. Далее в материале 24 Канал подробнее расскажет о комедийном мюзикле.

"За двумя зайцами" – что известно о фильме?

Режиссером выступил Виктор Иванов.

В главных ролях:

Олег Борисов – Свирид Петрович Голохвастов;

Маргарита Криницина – Проня Прокоповна;

Нонна Копержинская;

Николай Яковченко;

Таисия Литвиненко – Галя;

Юрий Тимошенко.

Рейтинг IMDb: 8,0

События происходят в старом Киеве. Главный герой – цирюльник Свирид Голохвастов, веселый, разговорчивый и очень хитрый человек, который любит красиво одеваться и жить за чужой счет.

Из-за долгов Голохвастов решает жениться на богатой Проне Прокоповне – дочери зажиточных мещан. Проня мечтает о "барской" жизни и пытается выглядеть очень изысканно, хотя это часто выглядит смешно.

Одновременно Голохвастов ухаживает за красивой бедной девушкой Гали. Он хочет и деньги получить через брак с Проней, и роман с Галей сохранить – то есть "поймать двух зайцев".

Особенности фильма

Лента стала классикой украинской комедии.

Во время просмотра можно услышать много живого украинского языка, юмора и киевского колорита.

Картина сочетает сатиру, народный юмор и романтическую комедию.

А образ Прони Прокоповны стал культовым в советском и украинском кино.

Еще что важно: многие фразы из фильма стали крылатыми.

Интересные факты

Сначала фильм сняли на украинском языке, но долгое время была популярна только русскоязычная версия. Оригинальную украинскую фонограмму восстановили значительно позже.

Ленту снимали в исторических районах Киева – в частности на Андреевском спуске.

Маргарита Криницина настолько ярко сыграла Проню, что эта роль стала главной в ее карьере.

Фильм считают одной из лучших украинских комедий ХХ века.

Название "За двумя зайцами" стало популярным выражением о человеке, который пытается достичь сразу двух целей и в конце концов проигрывает.

Почему фильм стал культовым?

На это повлияло много факторов: яркие персонажи, народный юмор, атмосфера старого Киева, невероятная игра актеров и большое количество цитат, которые люди помнят уже много десятилетий.