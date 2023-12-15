Netflix определил 18214 самых успешных международных проектов, среди которых украинские творения заняли значимые позиции. Узнайте, какие украинские кинокартины смотрели больше всего.

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Просмотры украинского контента на платформе Netflix

Netflix выпустил официальный отчет по пересмотрам контента в течение первого полугодия 2023 года. Стало известно, что зрители всего мира потратили около 4 миллионов часов на просмотр украинских фильмов и сериалов на этом сервисе.

Всего Netflix назвал 18 214 самых успешных международных тайтлов, и украинские проекты заняли среди них достойное место.
– говорят в FILM.UA Group.

Вот какие украинские проекты отметились:

  • комедийный политический сериал "Слуга народа" ;
  • военно-драматический сериал "Я – Надежда" ;
  • драматический сериал-эпопея "И будут люди" ;
  • трагикомический сериал "Поймать Кайдаша" ;
  • комедийная мелодрама "Свингеры" ;
  • комедийная кинотрилогия "Бешеная свадьба" ;
  • лента "Люксембург, Люксембург" ;
  • мелодраматический сериал "Новая" ;
  • документальный фильм "Зима в огне" ;
  • детективный фильм по мотивам графического романа Игоря Баранько "Максим Оса: золото Песиголовца" ;
  • комедийная драма "Я работаю на кладбище".

Украинские ленты на Netflix

Украинский кинематограф стремительно развивается. Многие успешные фильмы и сериалы показывают на Netflix. Вот какие еще украинские ленты вышли на Netflix:

Радуемся результатам, поздравляем коллег и продолжаем все вместе в дальнейшем работать над ростом популярности украинского кино и сериалов,
– написали на странице FILM.UA Group.