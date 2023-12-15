Netflix визначив 18 214 найуспішніших міжнародних проєктів, серед яких українські творіння зайняли значущі позиції. Дізнайтесь, які українські кінокартини дивились найбільше.

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Перегляди українського контенту на платформі Netflix

Netflix випустив офіційний звіт щодо переглядів контенту протягом першого півріччя 2023 року. Стало відомо, що глядачі з усього світу витратили близько 4 мільйонів годин на перегляд українських фільмів та серіалів на цьому сервісі.

Загалом Netflix назвав 18 214 найуспішніших міжнародних тайтлів, і українські проєкти посіли серед них достойне місце,
– кажуть у FILM.UA Group.

Ось які українські проєкти відзначились:

  • комедійний політичний серіал "Слуга народу";
  • воєнно-драматичний серіал "Я – Надія";
  • драматичний серіал-епопея "І будуть люди";
  • трагікомічний серіал "Спіймати Кайдаша";
  • комедійна мелодрама "Свінгери";
  • комедійна кінотрилогія "Скажене весілля";
  • стрічка "Люксембург, Люксембург";
  • мелодраматичний серіал "Новенька";
  • документальний фільм "Зима у вогні";
  • детективний фільм за мотивами графічного роману Ігоря Баранька "Максим Оса: золото Песиголовця";
  • комедійна драма "Я працюю на цвинтарі".

Українські стрічки на Netflix

Український кінематограф стрімко розвивається. Чимало успішних фільмів та серіалів показують на Netflix. Ось, які ще українські стрічки вийшли на Netflix:

Тішимося результатами, вітаємо колег й продовжуємо усі разом надалі працювати над зростанням популярності українського кіно та серіалів,
– написали на сторінці FILM.UA Group.