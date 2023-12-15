Netflix визначив 18 214 найуспішніших міжнародних проєктів, серед яких українські творіння зайняли значущі позиції. Дізнайтесь, які українські кінокартини дивились найбільше.
Рекомендуємо Подивитися на одному подиху: 3 культові фільми, в яких фігурує рулетка
Перегляди українського контенту на платформі Netflix
Netflix випустив офіційний звіт щодо переглядів контенту протягом першого півріччя 2023 року. Стало відомо, що глядачі з усього світу витратили близько 4 мільйонів годин на перегляд українських фільмів та серіалів на цьому сервісі.
Загалом Netflix назвав 18 214 найуспішніших міжнародних тайтлів, і українські проєкти посіли серед них достойне місце,
– кажуть у FILM.UA Group.
Ось які українські проєкти відзначились:
- комедійний політичний серіал "Слуга народу";
- воєнно-драматичний серіал "Я – Надія";
- драматичний серіал-епопея "І будуть люди";
- трагікомічний серіал "Спіймати Кайдаша";
- комедійна мелодрама "Свінгери";
- комедійна кінотрилогія "Скажене весілля";
- стрічка "Люксембург, Люксембург";
- мелодраматичний серіал "Новенька";
- документальний фільм "Зима у вогні";
- детективний фільм за мотивами графічного роману Ігоря Баранька "Максим Оса: золото Песиголовця";
- комедійна драма "Я працюю на цвинтарі".
Українські стрічки на Netflix
Український кінематограф стрімко розвивається. Чимало успішних фільмів та серіалів показують на Netflix. Ось, які ще українські стрічки вийшли на Netflix:
- 1 грудня – "Мавка. Лісова пісня";
- 13 грудня – "Щедрик";
- 29 грудня – на Netflix вийде фільм "Довбуш".
Тішимося результатами, вітаємо колег й продовжуємо усі разом надалі працювати над зростанням популярності українського кіно та серіалів,
– написали на сторінці FILM.UA Group.