Netflix визначив 18 214 найуспішніших міжнародних проєктів, серед яких українські творіння зайняли значущі позиції. Дізнайтесь, які українські кінокартини дивились найбільше.

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Перегляди українського контенту на платформі Netflix

Netflix випустив офіційний звіт щодо переглядів контенту протягом першого півріччя 2023 року. Стало відомо, що глядачі з усього світу витратили близько 4 мільйонів годин на перегляд українських фільмів та серіалів на цьому сервісі.

Загалом Netflix назвав 18 214 найуспішніших міжнародних тайтлів, і українські проєкти посіли серед них достойне місце,

– кажуть у FILM.UA Group.

Ось які українські проєкти відзначились:

комедійний політичний серіал "Слуга народу" ;

; воєнно-драматичний серіал "Я – Надія" ;

; драматичний серіал-епопея "І будуть люди" ;

; трагікомічний серіал "Спіймати Кайдаша" ;

; комедійна мелодрама "Свінгери" ;

; комедійна кінотрилогія "Скажене весілля" ;

; стрічка "Люксембург, Люксембург" ;

; мелодраматичний серіал "Новенька" ;

; документальний фільм "Зима у вогні" ;

; детективний фільм за мотивами графічного роману Ігоря Баранька "Максим Оса: золото Песиголовця" ;

; комедійна драма "Я працюю на цвинтарі".

Українські стрічки на Netflix

Український кінематограф стрімко розвивається. Чимало успішних фільмів та серіалів показують на Netflix. Ось, які ще українські стрічки вийшли на Netflix:

1 грудня – "Мавка. Лісова пісня" ;

; 13 грудня – "Щедрик" ;

; 29 грудня – на Netflix вийде фільм "Довбуш".

Тішимося результатами, вітаємо колег й продовжуємо усі разом надалі працювати над зростанням популярності українського кіно та серіалів,

– написали на сторінці FILM.UA Group.