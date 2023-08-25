Релиз фильма "Дюна: Часть Вторая" должен был состояться в ноябре 2023 года, но сейчас перенесен на март 2024 года. Аналогично, "Властелин Колец", запланированный на апрель 2024 года, выйдет в прокат в декабре 2024 года.

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Кроме того, это решение может привести к негативным последствиям для сетей кинотеатров, пытающихся возобновить свою деятельность после влияния пандемии COVID-19.

Этот год был тяжелым для кинопроката, и количество зрителей было ниже по сравнению с показателями пандемии. Выпуск фильма "Оппенгеймер" нынешним летом также не смог полностью компенсировать потери.

Среди других важных фильмов, запланированных на 2023 год, стоит отметить продолжение "Марвел" от компании Walt Disney, приквел к "Голодным Играм" от Lionsgate и ленту "Вонка" от Warner Bros.

Какие фильмы и сериалы перенесли из-за забастовки в Голливуде

Голливудские актеры объявили забастовку в пятницу, 14 июля, после того, как переговоры между их профсоюзом и киностудиями провалились. Это стало серьезным ударом не только для индустрии развлечений, в частности для кино- и телепроизводства в США, в частности, перенесли такие фильмы и сериалы: