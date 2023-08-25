Реліз фільму "Дюна: Частина Друга" мав відбутися в листопаді 2023 року, але зараз перенесено на березень 2024 року. Аналогічно, "Володар Перснів", запланований на квітень 2024 року, вийде в прокат у грудні 2024 року.

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Крім того, це рішення може призвести до негативних наслідків для мереж кінотеатрів, які намагаються відновити свою діяльність після впливу пандемії COVID-19.

Цей рік був важким для кінопрокату, і кількість глядачів була нижчою порівняно з показниками до пандемії. Випуск фільму "Оппенгеймер" цього літа також не зміг повністю компенсувати втрати.

Серед інших важливих фільмів, запланованих на 2023 рік, варто відзначити продовження "Марвел" від компанії Walt Disney, приквел до "Голодних Ігор" від Lionsgate та стрічку "Вонка" від Warner Bros.

Які фільми та серіали перенесли через страйк у Голлівуді

Голлівудські актори оголосили страйк у п'ятницю, 14 липня, після того, як переговори між їхньою профспілкою та кіностудіями провалилися. Це стало серйозним ударом не тільки для індустрії розваг, зокрема для кіно- та телевиробництву в США, зокрема перенесли такі фільми та серіали: