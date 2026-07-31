От них невозможно оторваться: 5 минисериалов с тонким британским юмором, которые вы посмотрите за выходные

Иногда лучший план на вечер – чашка чая, одеяло и хороший британский сериал, который не заставит вас смотреть его неделями. Британцы, как никто другой, умеют рассказывать глубокие, забавные и жизненные истории всего за несколько серий.

Если вы устали от предсказуемых сюжетов и ищете что-то действительно остроумное и нестандартное, то подборка 24 Канала – именно для вас. Выбирайте любой из этих коротких сериалов и готовьтесь к порции первоклассного британского юмора.

"Энн Дроид" (2026)

После смерти мужа Сью остается совсем одна в большом доме. Чтобы поддержать мать, сын покупает ей старого человекоподобного робота по имени Линда. Сначала Сью воспринимает искусственный интеллект как очередную ненужную железяку, но со временем робот становится ее преданной подругой. Вместе они учатся снова радоваться каждому дню и находить поводы для смеха.

"Энн Дроид": смотрите трейлер сериала онлайн

"Маленькие пророки" (2026)

Майкл уже семь лет не может забыть свою девушку, которая бесследно исчезла. В отчаянии он находит причудливый старинный рецепт и выращивает в собственном сарае маленьких магических существ, способных предсказывать будущее. Он верит, что они подскажут, где искать возлюбленную, но крошечные пророки лишь втягивают его в череду абсурдных приключений и ссор с эксцентричными соседями.

"Маленькие пророки": смотрите трейлер сериала онлайн

"Другая сестра Беннет" (2026)

Это новый взгляд на известную историю "Гордость и предубеждение" Джейн Остин, но главной героиней здесь становится Мэри – самая тихая и незаметная сестра Беннет. Пока все восхищаются ее красивыми сестрами, Мэри сидит с книгами и чувствует себя лишней. Однажды ей это надоедает, и девушка собирает вещи и отправляется искать счастье и любовь к родственникам в Лондон.

"Другая сестра Беннет": смотрите трейлер сериала онлайн

"Амадей" (2025)

Это история о яростном соперничестве двух выдающихся музыкантов – молодого и дерзкого Моцарта и уважаемого композитора Сальери. Старый маэстро просто сходит с ума от зависти к юному гению и делает все возможное, чтобы испортить ему карьеру.

"Амадей": смотрите трейлер сериала онлайн

"Легенды" (2026)

В Британии 1990-х годов бушует масштабная война с наркоторговлей, и обычных таможенников отправляют на смертельно опасное задание. Не имея никакого шпионского опыта, они получают вымышленные личности и погружаются в самую гущу самых жестоких преступных группировок страны. Ежедневно рискуя жизнью и собственным умом, гражданские лица вынуждены играть по жестоким правилам криминального мира, чтобы остановить преступников.

"Легенды": смотрите трейлер сериала онлайн

А если вы хотите окунуться в ностальгию, предлагаем вам ознакомиться с подборкой культовых подростковых сериалов 1990-х.