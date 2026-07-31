Якщо ви втомилися від передбачуваних сюжетів і шукаєте щось дійсно дотепне та нетипове, то добірка 24 Каналу саме для вас. Обирайте будь-який із цих коротких серіалів і готуйтеся до порції першокласного британського гумору.

"Енн Дроїд" (2026)

Після смерті чоловіка Сью залишається зовсім одна у великому будинку. Щоб підтримати мати, син купує їй старого людиноподібного робота, якого звати Лінда. Спочатку Сью сприймає штучний інтелект як чергову непотрібну залізяку, але згодом робот стає її відданою подругою. Разом вони вчаться знову радіти кожному дню та знаходити приводи для сміху.

"Енн Дроїд": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Маленькі віщуни" (2026)

Майкл вже сім років не може забути свою дівчину, яка безслідно зникла. У відчаї він знаходить химерний старовинний рецепт і вирощує у власному сараї маленьких магічних істот, здатних передбачати майбутнє. Він вірить, що вони підкажуть, де шукати кохану, але крихітні пророки лише втягують його в купу абсурдних пригод і сварки з дивакуватими сусідами.

"Маленькі віщуни": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Інша сестра Беннет" (2026)

Це новий погляд на відому історію "Гордість і упередження" Джейн Остін, але головною героїнею тут стає Мері – найтихіша та непомітна сестра Беннет. Поки всі захоплюються її красивими сестрами, Мері сидить із книжками й почувається зайвою. Одного дня їй це набридає, тож дівчина пакує речі та їде шукати щастя й кохання до родичів у Лондон.

"Інша сестра Беннет": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Амадей" (2025)

Це історія про запекле суперництво двох видатних музикантів – молодого й зухвалого Моцарта та поважного композитора Сальєрі. Старий маестро просто шаленіє від заздрощів до юного генія та робить усе можливе, щоб зіпсувати йому кар'єру.

"Амадей": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Легенди" (2026)

У Британії 1990-х років вирує масштабна війна з наркоторгівлею, і звичайних митників відправляють на смертельно небезпечне завдання. Не маючи жодного шпигунського досвіду, вони отримують вигадані особистості та занурюються вглиб найжорстокіших злочинних угруповань країни. Щодня ризикуючи життям і власним розумом, цивільні змушені грати за жорстокими правилами кримінального світу, аби зупинити злочинців.

"Легенди": дивіться трейлер серіалу онлайн

А якщо ви хочете поринути у ностальгію, пропонуємо вам ознайомитись з добіркою культових підліткових серіалів 1990-х.