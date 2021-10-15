"Забавный аттракцион" и "непонятный": первые реакции западной прессы на "Веном 2: Карнаж"

Премьера долгожданной ленты "Веном 2: Карнаж" состоялась 14 октября 2021 года. Западная пресса и настоящие поклонники не замедлили с отзывами. Кто-то считает новый фильм "еще одним развлечением, от которого отказываются", а другой "безумием без тормозов", "увлекательным и насыщенным событиями".

"Веном 2: Карнаж", без сомнения, самый ожидаемый среди премьер октября! Напомним, первую часть западная пресса неплохо так раскритиковала, несмотря на то, что публике лента о монстре понравилась. Продолжение идет всего лишь 1,5 часа, но за это время можно разобраться, кто такие Карнаж и Клетус Кэссиди. О графике, интригах, образах главных героев, четкости сюжета – читайте в отзывах западной прессы и настоящих поклонников.

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Что известно о ленте

Сюжет фильма про Венома

События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага – безудержного монстра-убийцы Карнажа.

Чем удивил второй трейлер "Венома 2: Карнаж"

В ролике нам показывают больше взаимосвязи между персонажами Эдди и Веномом. Пара все еще решает проблемы в своем сожительстве, ведь Эдди заставляет симбиота быть менее агрессивным, в то же время Веном стремится, чтобы Эдди был активнее. Веном убеждает Эдди: "Я хищник, мне нужна свобода!". Вероятно, в фильме нам расскажут предысторию Карнажа, его происхождение.

"Веном 2: Карнаж" 2021: смотрите трейлер

Режиссером ленты выступил Энди Серкис вместе с Columbia Pictures (совместно с Marvel и Tencent Pictures). В фильме также появятся такие актеры, как:

Мишель Уильямс;

Рид Скотт;

Наоми Харрис.

Первые реакции на "Веном 2: Карнаж"

. "Веном 2: Карнаж" с Томом Харди в главной роли установил потрясающий результат в кинопрокате – за первые выходные. Он превзошел "Черную вдову", которая за первый уикенд собрала 80 миллионов долларов в кинотеатрах, "Шан-Чи и легенда десяти колец" (75 миллионов долларов) и "Форсаж 9" (70 миллионов долларов).

Поклонники в восторге от новой части – интересными шутками, крутыми персонажами и интересной историей:

"Веном 2" просто крут. Безумие без тормозов от начала и до конца. Мне понравилась первая часть, а это поднимает все 11 из 10. И сцена после титров!!!";

"Самая сильная сторона "Веном 2" – в бешеном темпе и захватывающем экшене. Соответствует энергии Тома Харди. Вуди Харрельсон великолепен в роли Клейтуса / Карнажа – идеальная роль";

"Веном 2" – это дикий микс из бадди-муви, романтики (Веном и Эдди) и хоррор. Он не тратит время на подводку, а сразу приступает к экшену и не отпускает. Харди – шикарный, как и Харрельсон в роли Карнажа"

"Один из поклонников назвал ленту самым любимым фильмом из современной линейки MCU, поскольку он рассказывает человеческую, красивую историю Эдди Брока".

Западная пресса больше указывает на недостатки фильма, например: несерьезность, трешовость и бессистемность: