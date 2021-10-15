"Забавный аттракцион" и "непонятный": первые реакции западной прессы на "Веном 2: Карнаж"
Источник:24 канал
Премьера долгожданной ленты "Веном 2: Карнаж" состоялась 14 октября 2021 года. Западная пресса и настоящие поклонники не замедлили с отзывами. Кто-то считает новый фильм "еще одним развлечением, от которого отказываются", а другой "безумием без тормозов", "увлекательным и насыщенным событиями".
"Веном 2: Карнаж", без сомнения, самый ожидаемый среди премьер октября! Напомним, первую часть западная пресса неплохо так раскритиковала, несмотря на то, что публике лента о монстре понравилась. Продолжение идет всего лишь 1,5 часа, но за это время можно разобраться, кто такие Карнаж и Клетус Кэссиди. О графике, интригах, образах главных героев, четкости сюжета – читайте в отзывах западной прессы и настоящих поклонников.
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Что известно о ленте
Сюжет фильма про Венома
События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага – безудержного монстра-убийцы Карнажа.
Чем удивил второй трейлер "Венома 2: Карнаж"
В ролике нам показывают больше взаимосвязи между персонажами Эдди и Веномом. Пара все еще решает проблемы в своем сожительстве, ведь Эдди заставляет симбиота быть менее агрессивным, в то же время Веном стремится, чтобы Эдди был активнее. Веном убеждает Эдди: "Я хищник, мне нужна свобода!". Вероятно, в фильме нам расскажут предысторию Карнажа, его происхождение.
"Веном 2: Карнаж" 2021: смотрите трейлер
Режиссером ленты выступил Энди Серкис вместе с Columbia Pictures (совместно с Marvel и Tencent Pictures). В фильме также появятся такие актеры, как:
- Мишель Уильямс;
- Рид Скотт;
- Наоми Харрис.
Первые реакции на "Веном 2: Карнаж"
Поклонники в восторге от новой части – интересными шутками, крутыми персонажами и интересной историей:
- "Веном 2" просто крут. Безумие без тормозов от начала и до конца. Мне понравилась первая часть, а это поднимает все 11 из 10. И сцена после титров!!!";
- "Самая сильная сторона "Веном 2" – в бешеном темпе и захватывающем экшене. Соответствует энергии Тома Харди. Вуди Харрельсон великолепен в роли Клейтуса / Карнажа – идеальная роль";
- "Веном 2" – это дикий микс из бадди-муви, романтики (Веном и Эдди) и хоррор. Он не тратит время на подводку, а сразу приступает к экшену и не отпускает. Харди – шикарный, как и Харрельсон в роли Карнажа"
- "Один из поклонников назвал ленту самым любимым фильмом из современной линейки MCU, поскольку он рассказывает человеческую, красивую историю Эдди Брока".
Западная пресса больше указывает на недостатки фильма, например: несерьезность, трешовость и бессистемность:
- В своем обзоре The Guardian назвал фильм "чрезвычайно беззаботным, но абсолютно однократным продлением";
- Variety написало, что сиквел "непонятный", как "нечто среднее между фильмом о несовпадающих друзьях 1980-х годов (где оба персонажа имеют одно и то же тело)";
- IGN назвал фильм "успешным", "увлекательным и насыщенным событиями, в котором Веном является его собственным персонажем";
- В обзоре также упоминается Серкис: "Это действительно причудливый гибрид фильма о монстрах и убийствах, но Серкис эффективно сочетает различные тона, визуальные зрелища и юмористические перформансы"
- Между тем Rolling Stone назвал фильм "еще одним развлечением, от которого отказываются";
- "Те, кто были поклонниками выходок, поймут, Venom: Let There Be Carnage очень забавный аттракцион с множеством шуток, чтобы вызвать хотя бы смех, если не хохот", – сказал Digital Spy.