Украинский фильм будут транслировать в Южной Корее и Японии
Фильм "Захар Беркут" покажут в Японии и Южной Корее. Это американско-украинская лента по повести Ивана Франко, которая вышла в 2019 году.
Источник:FILM.UA Group
Соглашение заключили на берлинском European Film Market (EFM). Режиссерами фильма являются Джон Винн и Ахтем Сеитаблаев.
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Исторический экшн "Захар Беркут" увидят в Японии, где дистрибьютором стала IPA-International Production Associates Inc, а также в Южной Корее, где права приобрела компания Movement Pictures,
– говорится в сообщении.
Фильм "Захар Беркут": сюжет
В 1241 году монгольская орда пришла в украинские Карпаты и остановилась возле села Тухля. Братья Беркуты освободили пленных и убили сына хана, тем самым навлекли на себя месть.
Фильм снимали на английском языке. Бюджет составляет 113 миллионов гривен. В фильме играли актеры Украины, США, Великобритании, Казахстана и Монголии.
Фильм "Захар Беркут": смотрите трейлер
Другие знаковые события для Украины на European Film Market:
- European Film Market состоялся в рамках 71-го Берлинского международного кинофестиваля. В конкурсную программу попала и украинская драма "Стоп-Земля".
- Хедлайнером European Film Market был украинский мультфильм "М. Лесная песня".
- FILM.UA Distribution представили на фестивале также романтично фантазийный фильм "Преданная", спортивную драму "Пульс", военную экшн-драму "Черкассы" и семейное фэнтези "Фокстер и Макс".
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