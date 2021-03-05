Фильм "Захар Беркут" покажут в Японии и Южной Корее. Это американско-украинская лента по повести Ивана Франко, которая вышла в 2019 году.

Соглашение заключили на берлинском European Film Market (EFM). Режиссерами фильма являются Джон Винн и Ахтем Сеитаблаев.

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Исторический экшн "Захар Беркут" увидят в Японии, где дистрибьютором стала IPA-International Production Associates Inc, а также в Южной Корее, где права приобрела компания Movement Pictures,

– говорится в сообщении.

Фильм "Захар Беркут": сюжет

В 1241 году монгольская орда пришла в украинские Карпаты и остановилась возле села Тухля. Братья Беркуты освободили пленных и убили сына хана, тем самым навлекли на себя месть.

Фильм снимали на английском языке. Бюджет составляет 113 миллионов гривен. В фильме играли актеры Украины, США, Великобритании, Казахстана и Монголии.

Фильм "Захар Беркут": смотрите трейлер

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