От звезды подростковых комедий до драматического актера: 4 лучших фильма с Заком Эфроном

18 октября американский актер Зак Эфрон отмечает свой день рождения. За годы карьеры он прошел невероятный путь от харизматичного парня из мюзиклов до драматического актера, который мастерски воплощает на экране самые сложные образы.

По случаю праздника 24 Канал собрал самые яркие фильмы с Заком Эфроном, которые прекрасно дополнят ваш уютный вечер.

"Стальная хватка"

Рейтинг IMDb – 7,5

Фильм рассказывает о семье фон Эрих, которая обрела бешеную популярность в мире профессионального рестлинга в начале 80-х годов. Строгий отец семьи требует от сыновей постоянных побед и заставляет ребят соревноваться даже между собой за право выйти на ринг. Братья завоевывают чемпионские титулы и переживают личные трагедии, каждый раз пытаясь оправдать завышенные ожидания своего деспотичного наставника.

"Стальная хватка": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную физическую трансформацию Зака Эфрона. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за чрезмерно мрачный тон и намеренное игнорирование истории одного из братьев, что искажает реальные биографические факты.

"Красивый, плохой, злой" (2019)

Рейтинг IMDb – 6,7

В центре сюжета – отношения матери-одиночки Лиз Кендалл и харизматичного юриста Теда Банди, которые случайно знакомятся в баре. Их совместная жизнь кажется настоящей идиллией, пока полиция не арестовывает мужчину по подозрению в серии жестоких убийств молодых женщин. Лиз годами отказывается верить в вину любимого, в то время как Тед превращает судебный процесс в масштабное телешоу и пытается очаровать всю страну своим безупречным поведением.

"Красивый, плохой, злой": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes эксперты высоко оценивают харизму Зака Эфрона, сумевшего жутко точно передать двойственную натуру печально известного маньяка. Впрочем, рецензенты критикуют фильм за поверхностное раскрытие психологии самого преступника и ощутимую романтизацию образа серийного убийцы.

"Величайший шоумен" (2017)

Рейтинг IMDb – 7,5

Амбициозный мечтатель Финеас Тейлор Барнум теряет работу, но решает рискнуть всем ради создания невиданного ранее развлекательного шоу. Он собирает труппу уникальных людей с необычными способностями и создает грандиозный цирк, который мгновенно шокирует консервативное общество. Молодой аристократ Филип Карлайл становится партнером Барнума, влюбляется в гимнастку и помогает вывести представление на совершенно новый уровень.

"Величайший шоумен": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят яркие музыкальные номера, роскошные костюмы и великолепную химию между Заком Эфроном и Зендеей. Однако кинокритики осуждают картину за слишком упрощенный сюжет и откровенное приукрашивание реальной биографии противоречивого главного героя.

"Папе снова 17" (2009)

Рейтинг IMDb – 6,4

Майк О'Доннелл переживает тяжелый кризис среднего возраста. Его карьера рухнула, жена требует развода, а собственные дети совсем не хотят с ним общаться. Однажды вечером мужчина удивительным образом превращается в 17-летнего подростка и получает шанс исправить ошибки молодости. Он поступает в школу своих детей, пытается наладить их жизнь и параллельно ищет способ вернуть любовь жены, которая видит в нем лишь странного юношу.

"Папе снова 17": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes киноэксперты отмечают блестящий комедийный талант Зака Эфрона и его способность идеально сыграть взрослого мужчину в теле подростка. В то же время рецензенты критикуют картину за предсказуемость финала и использование слишком шаблонных сюжетных ходов.

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