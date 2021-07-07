Зак Снайдер начнет снимать новую франшизу для Netflix

Научно-фантастический фильм Снайдера будет называться "Мятежная луна". О чем будет будущий сюжет франшизы – подробнее на Кино 24.

После дебюта на Netflix своего зомби-триллера "Армия мертвецов" Снайдер анонсировал на стриминговом сервисе свой следующий художественный фильм – научно-фантастическую эпопею "Мятежная луна". Как сообщают в Variety, Снайдер изначально разрабатывал идею "Мятежной луны" для киновселенной "Звездных войн", но окончательно решил, что сюжет стоит самостоятельного проекта.

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Кого Зак Снайдер отправит в космос

Как сообщает источник, фильм будет грандиозным фэнтезийным приключением, в центре которого находится загадочная молодая женщина, на которую в мирной колонии на окраине галактики возложена ответственность найти воинов. Они смогут отразить вторжение деспотичного регента Балисария. По сообщению, Снайдер изначально разработал проект как основу для вселенной "Звездных войн", которая состоялась перед приобретением ее Disney в 2012 году у компании Lucasfilm. Поэтому Снайдер начал переделывать его в оригинальное произведение еще во время работы над "Армией мертвецов". Цель состоит в том, чтобы сделать "Мятежную луну" франшизой так же, как режиссер это сделал для "Армии мертвецов" – с приквелом и аниме-сериалом.

Кто работает над "Мятежной луной"

В основе истории "Армии мертвецов" Зака Снайдера – команда наемных грабителей решают рискнуть и отправиться в Лас-Вегас во время нашествия зомби. Они считают, что это отличное время для того, чтобы ограбить казино.

Сценарий пишут Шэй Хаттен ( "Армия мертвецов", "Джон Уик 3") и Курт Джонстад ( "300", "Атомная блондинка") в соавторстве со Снайдером. Снайдер и его партнер-продюсер и жена Дебора Снайдер будут продюсировать с Уэсли Коллером через свою компанию The Stone Quarry, вместе с Эриком Ньюманом через его бренд Grand Electric. Сара Боуэн, которая также работает в Grand Electric, будет исполнительным продюсером.